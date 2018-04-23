Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

Они просто не умеют ее готовить.
Гречка, приготовленная на топленом молоке, а после этого еще притомленная на очень медленном огне минут 15-20, это объеденье. Дети всегда просят добавки.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 23:14
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:06
вот это верно, не умеют готовить, как и перловку, как и горох.
а не умеют, потому что не учатся, а не учатся, так как считают, что еда второго сорта для рабов и пролетариев-маргиналов.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:20
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