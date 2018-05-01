Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

Додано: Чет 03 тра, 2018 16:47

freeze написав: antonivs3 написав: а не умеют, потому что не учатся, а не учатся, так как считают, что еда второго сорта для рабов и пролетариев-маргиналов. а не умеют, потому что не учатся, а не учатся, так как считают, что еда второго сорта для рабов и пролетариев-маргиналов.



Очень хорошо, что не умеют и не учатся. Должна же быть какая-то национальная идентичность. Мы не едим их морскую капусту, они не едят наш борщ и гречку. Очень хорошо, что не умеют и не учатся. Должна же быть какая-то национальная идентичность. Мы не едим их морскую капусту, они не едят наш борщ и гречку.

50г ламинарии = дневная норма йода. Гугл в курсе, как обстоят дела с заболеваниями щитовидной железы на Украине. Если коротко, то от "плохо" до "очень плохо".К тому же в ламинарии всего 25ккал на 100г, а в гречке 343ккал. Не стоит считать других неучами. Может, они знают то, что не знаете вы. В Азии, откуда гречиха произошла, её культивируют и употребляют с гораздо более древних времён, чем в здешних краях, но даже рис она там не вытеснила. Полезность гречневой крупы преувеличена, а её доступность и популярность в экс-СССР была связана просто с большой продолжительностью хранения и с высокой устойчивостью к вредителям и сорнякам. В японской кухне несколько сотен блюд с использованием ламинарии, а из гречихи я могу вспомнить лишь лапшу соба.