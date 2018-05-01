Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

Они просто не умеют ее готовить.
Гречка, приготовленная на топленом молоке, а после этого еще притомленная на очень медленном огне минут 15-20, это объеденье. Дети всегда просят добавки.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 23:14
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:06
вот это верно, не умеют готовить, как и перловку, как и горох.
а не умеют, потому что не учатся, а не учатся, так как считают, что еда второго сорта для рабов и пролетариев-маргиналов.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Чет 03 тра, 2018 08:20
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:47
50г ламинарии = дневная норма йода. Гугл в курсе, как обстоят дела с заболеваниями щитовидной железы на Украине. Если коротко, то от "плохо" до "очень плохо".
К тому же в ламинарии всего 25ккал на 100г, а в гречке 343ккал. Не стоит считать других неучами. Может, они знают то, что не знаете вы. В Азии, откуда гречиха произошла, её культивируют и употребляют с гораздо более древних времён, чем в здешних краях, но даже рис она там не вытеснила. Полезность гречневой крупы преувеличена, а её доступность и популярность в экс-СССР была связана просто с большой продолжительностью хранения и с высокой устойчивостью к вредителям и сорнякам. В японской кухне несколько сотен блюд с использованием ламинарии, а из гречихи я могу вспомнить лишь лапшу соба.
Додано: Чет 03 тра, 2018 17:23
А откуда вы взяли, что я считаю других неучами.
Я ламинарии съедаю, думаю, раз в 10 больше, чем в среднем по Украине. По крайней мере каждую неделю жена покупает на Привозе.
И гречку ем 3-4 раза в неделю.
Но наверное глупо спорить, что в этом году подавляющее большинство украинцев хотя бы раз ели гречку, и такое же подавляющее большинство ни разу не пробовало ламинарии.
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