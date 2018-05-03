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Журналісти порівняли ціни
на продукти харчування в...

Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 23:14

  Faceless написав:А вот гречка - одна из самых полезных круп, просто не всем нравится и мало где популярна


Они просто не умеют ее готовить.
Гречка, приготовленная на топленом молоке, а после этого еще притомленная на очень медленном огне минут 15-20, это объеденье. Дети всегда просят добавки.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:06

  freeze написав:
  Faceless написав:А вот гречка - одна из самых полезных круп, просто не всем нравится и мало где популярна


Они просто не умеют ее готовить.
Гречка, приготовленная на... это объеденье.

вот это верно, не умеют готовить, как и перловку, как и горох.
а не умеют, потому что не учатся, а не учатся, так как считают, что еда второго сорта для рабов и пролетариев-маргиналов.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 08:20

  antonivs3 написав:а не умеют, потому что не учатся, а не учатся, так как считают, что еда второго сорта для рабов и пролетариев-маргиналов.


Очень хорошо, что не умеют и не учатся. Должна же быть какая-то национальная идентичность. Мы не едим их морскую капусту, они не едят наш борщ и гречку.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:47

  freeze написав:
  antonivs3 написав:а не умеют, потому что не учатся, а не учатся, так как считают, что еда второго сорта для рабов и пролетариев-маргиналов.


Очень хорошо, что не умеют и не учатся. Должна же быть какая-то национальная идентичность. Мы не едим их морскую капусту, они не едят наш борщ и гречку.

50г ламинарии = дневная норма йода. Гугл в курсе, как обстоят дела с заболеваниями щитовидной железы на Украине. Если коротко, то от "плохо" до "очень плохо".

К тому же в ламинарии всего 25ккал на 100г, а в гречке 343ккал. Не стоит считать других неучами. Может, они знают то, что не знаете вы. В Азии, откуда гречиха произошла, её культивируют и употребляют с гораздо более древних времён, чем в здешних краях, но даже рис она там не вытеснила. Полезность гречневой крупы преувеличена, а её доступность и популярность в экс-СССР была связана просто с большой продолжительностью хранения и с высокой устойчивостью к вредителям и сорнякам. В японской кухне несколько сотен блюд с использованием ламинарии, а из гречихи я могу вспомнить лишь лапшу соба.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:23

  phantom_systems написав:Не стоит считать других неучами.


А откуда вы взяли, что я считаю других неучами.
Я ламинарии съедаю, думаю, раз в 10 больше, чем в среднем по Украине. По крайней мере каждую неделю жена покупает на Привозе.
И гречку ем 3-4 раза в неделю.
Но наверное глупо спорить, что в этом году подавляющее большинство украинцев хотя бы раз ели гречку, и такое же подавляющее большинство ни разу не пробовало ламинарии.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:11

  freeze написав:
  phantom_systems написав:Не стоит считать других неучами.


А откуда вы взяли, что я считаю других неучами.
Я ламинарии съедаю, думаю, раз в 10 больше, чем в среднем по Украине. По крайней мере каждую неделю жена покупает на Привозе.
И гречку ем 3-4 раза в неделю.
Но наверное глупо спорить, что в этом году подавляющее большинство украинцев хотя бы раз ели гречку, и такое же подавляющее большинство ни разу не пробовало ламинарии.


А я предпочитаю мясо и рыбу. Слава аллаху могу себе позволить. Хотя гречку пару раз в году ем, как и гороховую кашу с сосиской.

Просто в странах где люди могут себе позволить кушать не только разбухающие продукты гречку и не знают.

В Китае кстати ей коровок кормят. А такие как азиров в своё время китайских коровок и свинок чуть без жратвы не оставили. Всё для украинского народа закупили, бо у нас цена поползла за 30 гривнов.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:17

Re: Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...

  sequence написав:у меня при аналогичном раскладе не получается. Возможно, потому что имею наглость и дурную привычку периодически брать морскую рыбу, нормальные сыры и колбасы, и, внимание, много фруктов и овощей.

хз, у меня получается. 8400 грн в месяц, это 280 грн в день.
вы не можете на 280 грн в день на троих поесть? даже экономить не надо.
а что за внимание к фруктам и овощам? апельсины - 25 грн кило, яблоки даже дешевле.
овощи тоже. или вы экзотику типа питахайи покупаете?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:18

  Pegasmaster написав:
  sequence написав:у меня при аналогичном раскладе не получается. Возможно, потому что имею наглость и дурную привычку периодически брать морскую рыбу, нормальные сыры и колбасы, и, внимание, много фруктов и овощей.

хз, у меня получается. 8400 грн в месяц, это 280 грн в день.
вы не можете на 280 грн в день на троих поесть? даже экономить не надо.
а что за внимание к фруктам и овощам? апельсины - 25 грн кило, яблоки даже дешевле.
овощи тоже. или вы экзотику типа питахайи покупаете?


Одними апельсинами вредно питаться. Те же бананы под 40 тянули. Сейчас только припали до 33-34. Помидорчики и огурчики сейчас только по 35-40, а до этого космос.

Не в апельсинах счастье. :mrgreen:
Ratatui
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