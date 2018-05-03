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Журналісти порівняли ціни на продукти харчування в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 тра, 2018 23:14
Faceless написав:
А вот гречка - одна из самых полезных круп, просто не всем нравится и мало где популярна
Они просто не умеют ее готовить.
Гречка, приготовленная на топленом молоке, а после этого еще притомленная на очень медленном огне минут 15-20, это объеденье. Дети всегда просят добавки.
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freeze
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Додано: Чет 03 тра, 2018 08:06
freeze написав: Faceless написав:
А вот гречка - одна из самых полезных круп, просто не всем нравится и мало где популярна
Они просто не умеют ее готовить.
Гречка, приготовленная на... это объеденье.
вот это верно, не умеют готовить, как и перловку, как и горох.
а не умеют, потому что не учатся, а не учатся, так как считают, что еда второго сорта для рабов и пролетариев-маргиналов.
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antonivs3
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Додано: Чет 03 тра, 2018 08:20
antonivs3 написав:
а не умеют, потому что не учатся, а не учатся, так как считают, что еда второго сорта для рабов и пролетариев-маргиналов.
Очень хорошо, что не умеют и не учатся. Должна же быть какая-то национальная идентичность. Мы не едим их морскую капусту, они не едят наш борщ и гречку.
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freeze
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:47
freeze написав: antonivs3 написав:
а не умеют, потому что не учатся, а не учатся, так как считают, что еда второго сорта для рабов и пролетариев-маргиналов.
Очень хорошо, что не умеют и не учатся. Должна же быть какая-то национальная идентичность. Мы не едим их морскую капусту, они не едят наш борщ и гречку.
50г ламинарии = дневная норма йода. Гугл в курсе, как обстоят дела с заболеваниями щитовидной железы на Украине. Если коротко, то от "плохо" до "очень плохо".
К тому же в ламинарии всего 25ккал на 100г, а в гречке 343ккал. Не стоит считать других неучами. Может, они знают то, что не знаете вы. В Азии, откуда гречиха произошла, её культивируют и употребляют с гораздо более древних времён, чем в здешних краях, но даже рис она там не вытеснила. Полезность гречневой крупы преувеличена, а её доступность и популярность в экс-СССР была связана просто с большой продолжительностью хранения и с высокой устойчивостью к вредителям и сорнякам. В японской кухне несколько сотен блюд с использованием ламинарии, а из гречихи я могу вспомнить лишь лапшу соба.
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phantom_systems
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Додано: Чет 03 тра, 2018 17:23
phantom_systems написав:
Не стоит считать других неучами.
А откуда вы взяли, что я считаю других неучами.
Я ламинарии съедаю, думаю, раз в 10 больше, чем в среднем по Украине. По крайней мере каждую неделю жена покупает на Привозе.
И гречку ем 3-4 раза в неделю.
Но наверное глупо спорить, что в этом году подавляющее большинство украинцев хотя бы раз ели гречку, и такое же подавляющее большинство ни разу не пробовало ламинарии.
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freeze
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Додано: Чет 03 тра, 2018 22:11
freeze написав: phantom_systems написав:
Не стоит считать других неучами.
А откуда вы взяли, что я считаю других неучами.
Я ламинарии съедаю, думаю, раз в 10 больше, чем в среднем по Украине. По крайней мере каждую неделю жена покупает на Привозе.
И гречку ем 3-4 раза в неделю.
Но наверное глупо спорить, что в этом году подавляющее большинство украинцев хотя бы раз ели гречку, и такое же подавляющее большинство ни разу не пробовало ламинарии.
А я предпочитаю мясо и рыбу. Слава аллаху могу себе позволить. Хотя гречку пару раз в году ем, как и гороховую кашу с сосиской.
Просто в странах где люди могут себе позволить кушать не только разбухающие продукты гречку и не знают.
В Китае кстати ей коровок кормят. А такие как азиров в своё время китайских коровок и свинок чуть без жратвы не оставили. Всё для украинского народа закупили, бо у нас цена поползла за 30 гривнов.
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Ratatui
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Додано: Суб 05 тра, 2018 14:17
sequence написав:
у меня при аналогичном раскладе не получается. Возможно, потому что имею наглость и дурную привычку периодически брать морскую рыбу, нормальные сыры и колбасы, и, внимание, много фруктов и овощей.
хз, у меня получается. 8400 грн в месяц, это 280 грн в день.
вы не можете на 280 грн в день на троих поесть? даже экономить не надо.
а что за внимание к фруктам и овощам? апельсины - 25 грн кило, яблоки даже дешевле.
овощи тоже. или вы экзотику типа питахайи покупаете?
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Pegasmaster
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Додано: Нед 06 тра, 2018 18:18
Pegasmaster написав: sequence написав:
у меня при аналогичном раскладе не получается. Возможно, потому что имею наглость и дурную привычку периодически брать морскую рыбу, нормальные сыры и колбасы, и, внимание, много фруктов и овощей.
хз, у меня получается. 8400 грн в месяц, это 280 грн в день.
вы не можете на 280 грн в день на троих поесть? даже экономить не надо.
а что за внимание к фруктам и овощам? апельсины - 25 грн кило, яблоки даже дешевле.
овощи тоже. или вы экзотику типа питахайи покупаете?
Одними апельсинами вредно питаться. Те же бананы под 40 тянули. Сейчас только припали до 33-34. Помидорчики и огурчики сейчас только по 35-40, а до этого космос.
Не в апельсинах счастье.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 17:43
Pegasmaster написав: sequence написав:
у меня при аналогичном раскладе не получается. Возможно, потому что имею наглость и дурную привычку периодически брать морскую рыбу, нормальные сыры и колбасы, и, внимание, много фруктов и овощей.
хз, у меня получается. 8400 грн в месяц, это 280 грн в день.
вы не можете на 280 грн в день на троих поесть? даже экономить не надо.
а что за внимание к фруктам и овощам? апельсины - 25 грн кило, яблоки даже дешевле.
овощи тоже. или вы экзотику типа питахайи покупаете?
возмите любую сбалансированную диету для полноценного питания - набор продуктов для взрослого человека стоит больше 100 грн. в день, так что 280 грн. в день на троих - это при условии что вы на чём-то экономите или покупаете акционные продукты... апельсины по 25 грн. - это или сезонный, или акционный или залежалый товар, а цена в среднем по году около 1 евро за килограмм...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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