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Німеччині пророкують найвище
за останні 7 років...

Німеччині пророкують найвище за останні 7 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:22

Німеччині пророкують найвище за останні 7 років...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з прогнозом, до кінця 2019 року кількість працюючих жителів зросте приблизно на один мільйон осіб, що приведе до нового рекордно низького рівня безробіття.

Дивися повний текст Німеччині пророкують найвище за останні 7 років зростання економіки.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:23

Я представляю как бы Украина далеко продвинулась вперед за последние 10 лет, если бы и у нас нашлась такая же украинская тетушка Меркель. После стольких лет управления мощнейшей экономикой мира живет в небольшом домике, не отличающемся от домиков соседей, не пускающего мужа в служебный самолет, потому что по закону не положено ему бесплатно летать, плюс еще просто умнейшая женщина.
Вот это реальный человек десятилетия, а не то, что там Тайм иногда каких-то фриков выбирает.
freeze
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