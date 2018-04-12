Німеччині пророкують найвище за останні 7 років...

Додано: Вів 01 тра, 2018 08:23
Я представляю как бы Украина далеко продвинулась вперед за последние 10 лет, если бы и у нас нашлась такая же украинская тетушка Меркель. После стольких лет управления мощнейшей экономикой мира живет в небольшом домике, не отличающемся от домиков соседей, не пускающего мужа в служебный самолет, потому что по закону не положено ему бесплатно летать, плюс еще просто умнейшая женщина.
Вот это реальный человек десятилетия, а не то, что там Тайм иногда каких-то фриков выбирает.