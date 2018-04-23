RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Німеччині пророкують найвище
за останні 7 років...

Німеччині пророкують найвище за останні 7 років...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:22

Німеччині пророкують найвище за останні 7 років...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з прогнозом, до кінця 2019 року кількість працюючих жителів зросте приблизно на один мільйон осіб, що приведе до нового рекордно низького рівня безробіття.

Дивися повний текст Німеччині пророкують найвище за останні 7 років зростання економіки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81691
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:23

Я представляю как бы Украина далеко продвинулась вперед за последние 10 лет, если бы и у нас нашлась такая же украинская тетушка Меркель. После стольких лет управления мощнейшей экономикой мира живет в небольшом домике, не отличающемся от домиков соседей, не пускающего мужа в служебный самолет, потому что по закону не положено ему бесплатно летать, плюс еще просто умнейшая женщина.
Вот это реальный человек десятилетия, а не то, что там Тайм иногда каких-то фриков выбирает.
freeze
4
 
Повідомлень: 7638
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2100 раз.
Подякували: 2894 раз.
 
Профіль
11
1
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:04

С ее политикой следующий канцлер будет араб
andrey743
 
Повідомлень: 821
З нами з: 15.02.14
Подякував: 127 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:24

  andrey743 написав:С ее политикой следующий канцлер будет араб

а что вы имеете против арабов?
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3459
З нами з: 06.08.08
Подякував: 181 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 00:43

Re: Німеччині пророкують найвище за останні 7 років...

  freeze написав:Я представляю как бы Украина далеко продвинулась вперед за последние 10 лет, если бы и у нас нашлась такая же украинская тетушка Меркель.

Вы действительно полагаете, что все дело в "керманычах"? Это Порошенко с Гройсманом заставляют людей бухать, бросать мусор мимо урны, парковаться на тротуарах и быковать на дорогах, сливать канализацию в водоемы, тырить с работы и т.п.? Это ж не инопланетяне нас захватили и не другая страна. Вся украинская власть произошла из народа. И других правителей этот народ не может "родить" по определению.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 84
З нами з: 26.02.18
Подякував: 18 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 01:03

  andrey743 написав:С ее политикой следующий канцлер будет араб

Буде, і що з того? Мер Лондона вже пакистанець-мусульманин. І Меркель тут ні до чого.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 24.05.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 01:10

  freeze написав:Я представляю как бы Украина далеко продвинулась вперед за последние 10 лет, если бы и у нас нашлась такая же украинская тетушка Меркель. После стольких лет управления мощнейшей экономикой мира живет в небольшом домике, не отличающемся от домиков соседей, не пускающего мужа в служебный самолет, потому что по закону не положено ему бесплатно летать, плюс еще просто умнейшая женщина.
Вот это реальный человек десятилетия, а не то, что там Тайм иногда каких-то фриков выбирает.

Советская, т.е. российская ментальность - ждать царя, "сильную руку", от которой якобы все поменяется - и есть одна единственная проблема Украины.
Сподіваюсь, темпи виїзду з України або на той світ(завдяки любові до воткі) носіїв цієї ментальності, нероб, невдах, людей без стрижня, поваги до оточуючих та до своєї держави, землі - пришвидшаться, щоб нарешті мати справжні шанси для наших дітей.
Неха(у)й щасти(а)ть!
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 551
З нами з: 27.08.15
Подякував: 260 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 07:42

  Gastarbaiter написав:Вы действительно полагаете, что все дело в "керманычах"? Это Порошенко с Гройсманом заставляют людей бухать, бросать мусор мимо урны, парковаться на тротуарах и быковать на дорогах, сливать канализацию в водоемы, тырить с работы и т.п.?


Не бывает плохих народов.
Из моей многолетней службы в армии скажу, что состояние подразделения во многом зависит от личности командира подразделения.
freeze
4
 
Повідомлень: 7638
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2100 раз.
Подякували: 2894 раз.
 
Профіль
11
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: calculator91 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років
R2 » Вів 01 тра, 2018 23:46
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 тра, 2018 23:46
antonivs3
Купити дизельне авто в Німеччині тепер можна значно дешевше
R2 » Сер 25 кві, 2018 23:15
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 23:16
mozgovoy_s_a
У Німеччині затримали топ-менеджера Porsche
R2 » Пон 23 кві, 2018 11:09
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 кві, 2018 11:10
link654
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6219)
02.05.2018 09:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.