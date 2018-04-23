RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Половину всіх робочих місць
можуть автоматизувати

Половину всіх робочих місць можуть автоматизувати
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:05

Половину всіх робочих місць можуть автоматизувати

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на The Econoist.

Дивися повний текст Половину всіх робочих місць можуть автоматизувати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81686
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:05

а Україна?
w1961
Аватар користувача
 
Повідомлень: 137
З нами з: 27.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:43

  w1961 написав:а Україна?

Ничего не получится. Даже роботы будут уезжать :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 83
З нами з: 26.02.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Провідний український порт можуть віддати у концесію - АМПУ
R2 » Суб 28 кві, 2018 07:08
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 кві, 2018 07:08
LutsMan
Майже 100 грн: як в Україні можуть "злетіти" ціни на...
R2 » Вів 24 кві, 2018 10:53
3 164
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 21:28
deusfromchaos
Більш ніж половину аудиторських послуг як і раніше надає...
R2 » Пон 23 кві, 2018 08:06
4 174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 00:06
Gastarbaiter
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.