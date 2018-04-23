Про це повідомляє УНН з посиланням на The Econoist.
Дивися повний текст Половину всіх робочих місць можуть автоматизувати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 тра, 2018 12:05
Половину всіх робочих місць можуть автоматизувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Половину всіх робочих місць можуть автоматизувати.
Додано: Вів 01 тра, 2018 12:43
реклама
|