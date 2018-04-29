Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
Дивися повний текст Які країни вибирають для подорожей українці.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 12:50
Які країни вибирають для подорожей українці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які країни вибирають для подорожей українці.
Додано: Вів 01 тра, 2018 12:50
Польша это не страна для путешествий, смотреть там нечего. Это или заробитчане едут или транзит в Европу.
Додано: Вів 01 тра, 2018 13:05
Вывод правильный, но на счет "смотреть там нечего" не согласен. В любой стране есть что посмотреть и Польша далеко не исключение. Некоторым в США не на что смотреть, тут дело вкуса.
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