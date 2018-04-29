RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які країни вибирають
для подорожей українці

Які країни вибирають для подорожей українці
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:50

Які країни вибирають для подорожей українці

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.

Дивися повний текст Які країни вибирають для подорожей українці.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81689
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:50

Польша это не страна для путешествий, смотреть там нечего. Это или заробитчане едут или транзит в Европу.
Surfer
 
Повідомлень: 967
З нами з: 14.11.13
Подякував: 58 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:05

  Surfer написав:Польша это не страна для путешествий, смотреть там нечего. Это или заробитчане едут или транзит в Европу.

Вывод правильный, но на счет "смотреть там нечего" не согласен. В любой стране есть что посмотреть и Польша далеко не исключение. Некоторым в США не на что смотреть, тут дело вкуса.
sergnemo68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 212
З нами з: 28.07.15
Подякував: 210 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 14:33

  Surfer написав:Польша это не страна для путешествий, смотреть там нечего. Это или заробитчане едут или транзит в Европу.

ну а как в Европу попасть? только через Польшу и польскую визу(раньше так было)
kentavr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1364
З нами з: 21.11.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:27

  kentavr написав: ну а как в Европу попасть? только через Польшу и польскую визу(раньше так было)

если вы не в курсе, то в европу можно ещё и на самолёте попасть, а визы кроме польши выдавали и другие 25 стран шенгенской зоны...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3459
З нами з: 06.08.08
Подякував: 181 раз.
Подякували: 540 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 18:46

Заголовок не в тему. В тему: какую границу чаще пересекают украинцы. До нового года несуны по 5-7 раз за день могли "путешествовать" в Польшу пустыми и назад с торбами.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5554
З нами з: 30.11.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць... 1 ... 9, 10, 11
R2 » Нед 29 кві, 2018 09:33
108 8142
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 тра, 2018 20:41
Bayern
Українці найбільше серед іноземців купують нерухомість у... 1, 2
R2 » Нед 29 кві, 2018 19:51
15 1123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 22:06
Gastarbaiter
Євростат назвав країни ЄС з найбільшим держборгом
R2 » Нед 29 кві, 2018 19:11
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 кві, 2018 19:12
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.