Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
Дивися повний текст Які країни вибирають для подорожей українці.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 12:50
Які країни вибирають для подорожей українці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які країни вибирають для подорожей українці.
Додано: Вів 01 тра, 2018 12:50
Польша это не страна для путешествий, смотреть там нечего. Это или заробитчане едут или транзит в Европу.
Додано: Вів 01 тра, 2018 13:05
Вывод правильный, но на счет "смотреть там нечего" не согласен. В любой стране есть что посмотреть и Польша далеко не исключение. Некоторым в США не на что смотреть, тут дело вкуса.
Додано: Вів 01 тра, 2018 14:33
Додано: Вів 01 тра, 2018 17:27
если вы не в курсе, то в европу можно ещё и на самолёте попасть, а визы кроме польши выдавали и другие 25 стран шенгенской зоны...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Вів 01 тра, 2018 18:46
Заголовок не в тему. В тему: какую границу чаще пересекают украинцы. До нового года несуны по 5-7 раз за день могли "путешествовать" в Польшу пустыми и назад с торбами.
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:52
Ой, мляха Значит немцы тоже больше всего путешествуют в Польшу, а датчане - в Германию!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:03
В Польшу никто пустым не едет/идет. Два блока сигарет и две пляхи (макс литр) водки. Так сказать, путешественники.. Полюбоваться ближайшим базаром/гуртовней. Мне вот интересно, как к этому относится польское табачно-водочное лобби?
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:04
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