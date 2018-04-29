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Які країни вибирають для подорожей українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 тра, 2018 12:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України.
Дивися повний текст Які країни вибирають для подорожей українці
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R2
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Додано: Вів 01 тра, 2018 12:50
Польша это не страна для путешествий, смотреть там нечего. Это или заробитчане едут или транзит в Европу.
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Surfer
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Додано: Вів 01 тра, 2018 13:05
Surfer написав:
Польша это не страна для путешествий, смотреть там нечего. Это или заробитчане едут или транзит в Европу.
Вывод правильный, но на счет "смотреть там нечего" не согласен. В любой стране есть что посмотреть и Польша далеко не исключение. Некоторым в США не на что смотреть, тут дело вкуса.
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sergnemo68
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Додано: Вів 01 тра, 2018 14:33
Surfer написав:
Польша это не страна для путешествий, смотреть там нечего. Это или заробитчане едут или транзит в Европу.
ну а как в Европу попасть? только через Польшу и польскую визу(раньше так было)
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kentavr
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Додано: Вів 01 тра, 2018 17:27
kentavr написав:
ну а как в Европу попасть? только через Польшу и польскую визу(раньше так было)
если вы не в курсе, то в европу можно ещё и на самолёте попасть, а визы кроме польши выдавали и другие 25 стран шенгенской зоны...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Вів 01 тра, 2018 18:46
Заголовок не в тему. В тему: какую границу чаще пересекают украинцы. До нового года несуны по 5-7 раз за день могли "путешествовать" в Польшу пустыми и назад с торбами.
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Ratatui
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Додано: Сер 02 тра, 2018 09:52
Ой, мляха
Значит немцы тоже больше всего путешествуют в Польшу, а датчане - в Германию!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
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Contortum
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:03
Ratatui написав:
Заголовок не в тему. В тему: какую границу чаще пересекают украинцы. До нового года несуны по 5-7 раз за день могли "путешествовать" в Польшу пустыми и назад с торбами.
В Польшу никто пустым не едет/идет. Два блока сигарет и две пляхи (макс литр) водки. Так сказать, путешественники.. Полюбоваться ближайшим базаром/гуртовней. Мне вот интересно, как к этому относится польское табачно-водочное лобби?
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sequence
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:04
Contortum написав:
Ой, мляха
Значит немцы тоже больше всего путешествуют в Польшу, а датчане - в Германию!
немцы - до ближайшей заправки, эт точно
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sequence
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:40
sequence написав: Ratatui написав:
Заголовок не в тему. В тему: какую границу чаще пересекают украинцы. До нового года несуны по 5-7 раз за день могли "путешествовать" в Польшу пустыми и назад с торбами.
В Польшу никто пустым не едет/идет. Два блока сигарет и две пляхи (макс литр) водки. Так сказать, путешественники.. Полюбоваться ближайшим базаром/гуртовней. Мне вот интересно, как к этому относится польское табачно-водочное лобби?
Страшно недовольно. А трикотажное лобби недовольно что все въезжают в трусах, но dura lex sed lex.
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Dear_Sir
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