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Які країни вибирають для подорожей українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 тра, 2018 19:11
sequence написав: Ratatui написав:
Заголовок не в тему. В тему: какую границу чаще пересекают украинцы. До нового года несуны по 5-7 раз за день могли "путешествовать" в Польшу пустыми и назад с торбами.
В Польшу никто пустым не едет/идет. Два блока сигарет и две пляхи (макс литр) водки. Так сказать, путешественники.. Полюбоваться ближайшим базаром/гуртовней. Мне вот интересно, как к этому относится польское табачно-водочное лобби?
Вы когда ездили в Польшу? какие 2 блока сигарет? Лишь бы вякнуть?
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Додано: Сер 02 тра, 2018 20:01
sequence написав: Ratatui написав:
Заголовок не в тему. В тему: какую границу чаще пересекают украинцы. До нового года несуны по 5-7 раз за день могли "путешествовать" в Польшу пустыми и назад с торбами.
В Польшу никто пустым не едет/идет. Два блока сигарет и две пляхи (макс литр) водки. Так сказать, путешественники.. Полюбоваться ближайшим базаром/гуртовней. Мне вот интересно, как к этому относится польское табачно-водочное лобби?
Два блока это в прошлой жизни. Нынче 2 пачечки!
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