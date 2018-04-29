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Які країни вибирають
для подорожей українці

Які країни вибирають для подорожей українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 19:11

  sequence написав:
  Ratatui написав:Заголовок не в тему. В тему: какую границу чаще пересекают украинцы. До нового года несуны по 5-7 раз за день могли "путешествовать" в Польшу пустыми и назад с торбами.

В Польшу никто пустым не едет/идет. Два блока сигарет и две пляхи (макс литр) водки. Так сказать, путешественники.. Полюбоваться ближайшим базаром/гуртовней. Мне вот интересно, как к этому относится польское табачно-водочное лобби?

Вы когда ездили в Польшу? какие 2 блока сигарет? Лишь бы вякнуть?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:01

  sequence написав:
  Ratatui написав:Заголовок не в тему. В тему: какую границу чаще пересекают украинцы. До нового года несуны по 5-7 раз за день могли "путешествовать" в Польшу пустыми и назад с торбами.

В Польшу никто пустым не едет/идет. Два блока сигарет и две пляхи (макс литр) водки. Так сказать, путешественники.. Полюбоваться ближайшим базаром/гуртовней. Мне вот интересно, как к этому относится польское табачно-водочное лобби?


Два блока это в прошлой жизни. Нынче 2 пачечки!
Ratatui
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