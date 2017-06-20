Инвестиции в интернет-магазин спортивной обуви

Постараюсь за несколько минут ввести в курс дела по продажам спортивной обуви в Украине, как в целом, так и по дропшиппингу.
О сайте:
В общем, в начале января купили красивый шаблон на themeforest.com. Перевели его и сделали много работы. Провели начальную оптимизацию, внедрили микроразметку, написали много уникальных текстов, максимально упростили, настроили кэширование (пока только на десктоп), увеличили PageSpeed до показателя - Good (84 / 100), сделали перенаправление на страницу оформления заказа после нажатия кнопки «Купить» (украинцы не умеют через корзину), добавили «табы» с гарантией и доставкой, функцию «перезвонить» (кстати, всем советую, будете приятно удивлены), оптимизировали изображения на
О товаре:
Товар - реплики брендовой спортивной обуви (nike, adidas, reebok, puma и т.д.). В общем, есть разное качество реплик: низкое, среднее и топ. В основному, в Украине толкают среднее либо низкое качество, из-за чего у людей сложилось очень плохое впечатление про реплики. В последнее время многие поставщики это поняли и начали завозить действительно хорошие кроссовки по приятным ценам. Реально люди не могу отличить от оригинала, вечно просят фото «в живую». Всегда довольны и пишут «спасибо». Но таких поставщиков очень мало и развитие с ними не имеет абсолютно никакого смысла.
Нашли человека, который может достать практически любую модель известно бренда в Китае/Вьетнам в отличном качестве по низким ценам.
Что мы считаем хорошим товаром (живые фото, наценка около 500-600 грн. по оптовым ценам):
Как Вы видите, есть много действительно хороших вещей даже среди реплик.
О Поставщиках:
Именно по репликам известных брендов есть всего 3 поставщика:
1. г. Львов. У человека есть свой офлайн магазин, завозит топ реплики, продает там, у себя в группе в ВК и остатки отдает на дроп (обычно 6-12 пар одной модели на 900 человек в группе). Почти все кто занимается продажами по системе дропшиппинга занимается этим в Instagram. Как только поставщик делает анонс товара, он сразу же попадает в инст. Так как продавцов и аудитории много, а товара в действительности очень мало, размеры уходят очень быстро. Были даже случаи, когда за 12 часов после анонса у него уже не было ни единого размера Nike Air Max 270. Товара очень мало (в пределах 50 моделей, у половины из которых всего 1-2 размера). Бывает высылает не тот размер и даже не тот цвет.
2. г. Киев. У человека реплики среднего класса, просто ужасная обувь, люди каждый день звонят с претензиями. Может выслать дефектное, много раз «мерянное» и даже грязное. Мы даже настроили гиперссылками «контроль наличия» по его онлайн каталогу так как выгрузку для интернет-магазинов он не делает. Перестали с ним работать.
3. г. Харьков. Есть топ и средний класс. От знакомого, который тоже занимается дропом понял, что она такая же как и поставщик г. Киев.
Почему нужен именно свой товар:
1. Только один поставщик делает нормальные фото. Что по-нашему значит нормально фото для интернет-магазина:
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акже отсутствуют фото бирок и фото на ноге.
Еще нужно как-то именно доказать людям, что это Ваши фото, многие про это спрашивают так как их очень часто обманывали. Думаем добавить большое лого на задний фон.
2. Продавая плохой товар далеко не уедешь. Мы хотим быть интернет-магазином хорошей обуви по теплым ценам, а не интернет-магазином, который обманывает людей.
3. Прибыль. Обычно, поставщики делают 400 грн наценки на каждой паре купленной оптом. Мы делаем еще 200-350 грн. За эти деньги мы должны оплатить рекламу чтобы продать товар, еще и платить за Возвраты (30% от общих заказов). Даже по такой системе мы в неплохом плюсе. В апреле потрачено на рекламу всего 2000 грн, получено заказов на сумму свыше 90000 грн.
4. Доп. фото делают около 10% продаж.
5. Unboxing. Фото это одно, а вот видео распаковка это совсем другое. Пример:
6. Отправка в тот же день. Поставщики настолько пассивны, что иногда отправляют товар через 3-4 дня. Немногие готовы ждать целую неделю.
7. Много заказывают «никому не нужных расцветок». Девушки - белый, коралловый, бежевый, приятно-розовый. Парни - черный, серый, темно-бордовый и темно-синий. Все.
Где рекламируемся?
1. Взаимной подпиской продвигаем Inst (у нас только живые люди). Покупаем рекламу в городских пабликах. В самом инсте заблокировали «промопосты» так как это все же копии. Можем обойти, но это очень «холодные» клиенты.
2. Конечно же OLX.ua. Не правда, что там много ботов. Там много никому не нужного товара, который продается по завышенным ценам. Знаем, как получать максимальное количество просмотров, что размещать, сколько объявлений в день, когда поднимать и что «выделять».
Бизнес-страница:
3. Контекстная реклама. Обошли фильтры «упоминания бренда» из-за чего получили 10-25% CTR и хорошую конверсию при цене клика в 1.10 грн - 1.80 грн (около 2-3 %).
4. Прайсовые агрегаторы. Price.ua и Hotline.ua приняли нас, несмотря на реплики. Первые ждут нашего прайса, со вторыми уже на стадии заключения договора. Цена клика 1.50 - 4.50 грн. Учитывая, что клиент очень горячий, рассчитываем на конверсию - минимум 2-4%. То есть, стоимость заказа в среднем от 37.50 грн до 225 грн от 600 грн наценки. Трафика можно получать много.
5. Тизерные сети. Дешевый клик в 1 грн, но клиент не такой горячий. Будем продвигать только самые популярные модели, которые создали большой бум (например Balenciaga Triple S, Fila Disruptor, Alexander McQueen и т.д.)
В общем:
Думаю, в посте я ответил почти на все возможные вопросы.
Все это сделано за 2.5 месяца.
Нужны инвестиции в товар. Без него в данной сфере работая по системе дропшиппинга делать нечего.
Предложения направляйте на mail: territoryofpeace@gmail.com
Вайбер: +38 (097) 6069344
Возможна личная встреча в г. Ровно либо в г. Киев после собеседования по скайпу.