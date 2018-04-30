RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гелік отримає спортивну
і розкішну версії (фото)

Гелік отримає спортивну і розкішну версії (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:23

Гелік отримає спортивну і розкішну версії (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Mercedes G-Class може отримати версії G63 S і Maybach, повідомляє Auto Express з посиланням на слова Гуннара Гетенке, глави відділу позашляхових транспортних засобів Mercedes-Benz.

Дивися повний текст Гелік отримає спортивну і розкішну версії (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81686
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перший серійний електромобіль Volkswagen Neo (фото)
R2 » Пон 30 кві, 2018 10:39
4 163
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 тра, 2018 12:36
Surfer
BMW показала свій перший електричний кросовер (фото)
R2 » Сер 25 кві, 2018 23:20
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 23:20
mozgovoy_s_a
В Україні представили електромобіль за 150 тисяч (фото) 1, 2
R2 » Сер 25 кві, 2018 09:14
10 680
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 кві, 2018 17:35
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.