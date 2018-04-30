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Гелік отримає спортивну і розкішну версії (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 тра, 2018 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Mercedes G-Class може отримати версії G63 S і Maybach, повідомляє Auto Express з посиланням на слова Гуннара Гетенке, глави відділу позашляхових транспортних засобів Mercedes-Benz.
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