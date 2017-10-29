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Названо автомобілі з
найкомфортнішими салонами

Названо автомобілі з найкомфортнішими салонами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:25

Названо автомобілі з найкомфортнішими салонами

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці вибирали з 40 машин.

Дивися повний текст Названо автомобілі з найкомфортнішими салонами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 22:13

Чому про "Теsla" не згадали?
puchuka
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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