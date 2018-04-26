Найбільш оптимістичні очікування стосуються корпоративного кредитування.
Дивися повний текст Банки планують активніше кредитувати бізнес (опитування НБУ).
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Додано: Вів 01 тра, 2018 14:37
Банки планують активніше кредитувати бізнес (опитування НБУ)
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Дивися повний текст Банки планують активніше кредитувати бізнес (опитування НБУ).
Додано: Вів 01 тра, 2018 14:37
под 25% годовых? ну разве что такие кредиты потом спишут как неработающие)))) вон чуть раньше объявили что приват списал 6ярдов неработающих кредитов.... вот только как попасть в тот поезд))))
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