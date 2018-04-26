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Банки планують активніше
кредитувати бізнес (опитування НБУ)

Банки планують активніше кредитувати бізнес (опитування НБУ)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 14:37

Банки планують активніше кредитувати бізнес (опитування НБУ)

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш оптимістичні очікування стосуються корпоративного кредитування.

Дивися повний текст Банки планують активніше кредитувати бізнес (опитування НБУ).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 14:37

под 25% годовых? ну разве что такие кредиты потом спишут как неработающие)))) вон чуть раньше объявили что приват списал 6ярдов неработающих кредитов.... вот только как попасть в тот поезд))))
kentavr
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