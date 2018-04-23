Завантаження найбільш затребуваних готелів Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА досягає 100%, а ціни перевищують звичайні тарифи в 5-10 разів.
Дивися повний текст Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в 5-10 разів.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 16:35
Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в 5-10 разів.
Додано: Вів 01 тра, 2018 17:03
Обычная практика
Обычная мировая практика. Название имеет что-то вроде "динамическое формирование цены" в зависимости от спроса. Все отели США и большинство европейских так делают. Сам видел в ЕС и США как один и тот же номер в период значимых ивентов стоит в 3-4 раза больше чем за несколько дней до/после события. В 10 раз конечно перебор, но думаю журналисты просто приврали для красного словца.
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