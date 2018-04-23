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Ціни в готелях Києва на час
фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в...

Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:35

Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в...

Пропонуємо до обговорення:
Завантаження найбільш затребуваних готелів Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА досягає 100%, а ціни перевищують звичайні тарифи в 5-10 разів.

Дивися повний текст Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в 5-10 разів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:35

Такое форменное жлобство совсем не добавляет авторитета стране.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 17:03

Обычная практика

Обычная мировая практика. Название имеет что-то вроде "динамическое формирование цены" в зависимости от спроса. Все отели США и большинство европейских так делают. Сам видел в ЕС и США как один и тот же номер в период значимых ивентов стоит в 3-4 раза больше чем за несколько дней до/после события. В 10 раз конечно перебор, но думаю журналисты просто приврали для красного словца.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:18

пусть плотят, раз неймется пивас пососать по поводу, а не просто так
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:57

Re: Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в

Чисто хохлячье жлобство. Менталитет, ёпрст!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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