Завантаження найбільш затребуваних готелів Києва на період проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА досягає 100%, а ціни перевищують звичайні тарифи в 5-10 разів.
Дивися повний текст Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в 5-10 разів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 16:35
Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в 5-10 разів.
Додано: Вів 01 тра, 2018 17:03
Обычная практика
Обычная мировая практика. Название имеет что-то вроде "динамическое формирование цены" в зависимости от спроса. Все отели США и большинство европейских так делают. Сам видел в ЕС и США как один и тот же номер в период значимых ивентов стоит в 3-4 раза больше чем за несколько дней до/после события. В 10 раз конечно перебор, но думаю журналисты просто приврали для красного словца.
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:18
пусть плотят, раз неймется пивас пососать по поводу, а не просто так
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:57
Re: Ціни в готелях Києва на час фіналу ЛЧ-2018 підвищаться в
Чисто хохлячье жлобство. Менталитет, ёпрст!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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