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Гнучкий смартфон Samsung
може отримати три дисплеї

Гнучкий смартфон Samsung може отримати три дисплеї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 16:43

Гнучкий смартфон Samsung може отримати три дисплеї

Пропонуємо до обговорення:
Джерела стверджують, що перший гнучкий смартфон Samsung може бути оснащений трьома дисплеями OLED.

Дивися повний текст Гнучкий смартфон Samsung може отримати три дисплеї.
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