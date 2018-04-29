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Гнучкий смартфон Samsung може отримати три дисплеї
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 16:43
Пропонуємо до обговорення:
Джерела стверджують, що перший гнучкий смартфон Samsung може бути оснащений трьома дисплеями OLED.
Дивися повний текст Гнучкий смартфон Samsung може отримати три дисплеї
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Додано: Вів 01 тра, 2018 16:43
Один основной и два запасных.
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