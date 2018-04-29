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Експерт пояснила, чому українці
їдуть працювати в Росію

Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:01

Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

Пропонуємо до обговорення:
На заробітки до Росії їдуть люди віком 40-50 років.

Дивися повний текст Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:01

"офіціанти стають програмістами, бо там краще платять" - краще б такі експерти працювали нянями
olexiy_ogryzko
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:22

кухарки становятся топ-менджерами
дынин
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:24

президенты становятся беженцами
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 21:26

Понятно, что никто не хочет работать машинистом бульдозера на Севере за две тысячи баксов, лучше собирать клубнику в Польше за 800. Тем более машинистов бульдозера после развала системы ПТУ очень мало, а собирателей клубники много.
Официанты становятся программистами. Люди хотят получать хорошую зарплату.
Что за набор банальностей и несуразностей написан в этой бредовой статье?
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