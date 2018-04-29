На заробітки до Росії їдуть люди віком 40-50 років.
Дивися повний текст Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:01
Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Дивися повний текст Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію.
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:01
"офіціанти стають програмістами, бо там краще платять" - краще б такі експерти працювали нянями
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:24
президенты становятся беженцами
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:26
Понятно, что никто не хочет работать машинистом бульдозера на Севере за две тысячи баксов, лучше собирать клубнику в Польше за 800. Тем более машинистов бульдозера после развала системы ПТУ очень мало, а собирателей клубники много.
Официанты становятся программистами. Люди хотят получать хорошую зарплату.
Что за набор банальностей и несуразностей написан в этой бредовой статье?
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