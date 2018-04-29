На заробітки до Росії їдуть люди віком 40-50 років.
Дивися повний текст Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 21:01
Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Дивися повний текст Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію.
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:01
"офіціанти стають програмістами, бо там краще платять" - краще б такі експерти працювали нянями
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:24
президенты становятся беженцами
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Вів 01 тра, 2018 21:26
Понятно, что никто не хочет работать машинистом бульдозера на Севере за две тысячи баксов, лучше собирать клубнику в Польше за 800. Тем более машинистов бульдозера после развала системы ПТУ очень мало, а собирателей клубники много.
Официанты становятся программистами. Люди хотят получать хорошую зарплату.
Что за набор банальностей и несуразностей написан в этой бредовой статье?
Додано: Сер 02 тра, 2018 05:04
Re: Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
Разговаривал со многими кто ездит в Россию на заработки и спрашивал почему не Польша.
Даже не думают, один негатив, хотя ни разу не были. Один из аргументом про скотское отношение. Им Россия ближе, всё уже схвачено, знакомо, годами ездят в одно и тоже место. Я бы тоже не поменял. А Польша это так, молодой, ничего не умеет, а на складе одежды работать ума не надо, всегда возьмут. Тут я в этом случае выбрал бы Польшу. Вон своего уговариваю летом на каникулах поехать подзаработать в Польшу.
Додано: Сер 02 тра, 2018 05:36
Додано: Сер 02 тра, 2018 07:11
Вы бы послушали выступления таких же умных в вр, которые типа законы принимают, по которым нам жить. Правду ведь говорят, что рыба гниет с головы. А вр уже завонялась. Нужны срочные перевыборы, чтобы убрать эту муть, поднявшуюся наверх в смутные времена т.н. майдана. Иначе они окончательно доканают наш терпиливый народ.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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