Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

Взвешенно, аргументированно, свежо! Пишите еще столь полезные комментарии, пожалуйста. Нам всем интересно Ваше мнение (нет).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:09
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:11
Re: експерт пояснила
Не переживайте!) - “Дальше будет еще хуже. Потому что власть до конца не понимает, как много украинцев не то что хотят, а вынуждены выезжать на работу за границу. Люди хотят получать нормальную заработную плату”, – добавила она.
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:18
Re: вр уже
реклама
|