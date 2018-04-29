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Експерт пояснила, чому українці
їдуть працювати в Росію

Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:09

  adikali написав:Эк кремлеботов то прижало, приятно почитать, особенно про 2000уе доставило.

Взвешенно, аргументированно, свежо! Пишите еще столь полезные комментарии, пожалуйста. Нам всем интересно Ваше мнение (нет).
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:11

Re: експерт пояснила

Не переживайте!) - “Дальше будет еще хуже. Потому что власть до конца не понимает, как много украинцев не то что хотят, а вынуждены выезжать на работу за границу. Люди хотят получать нормальную заработную плату”, – добавила она.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:18

Re: вр уже

  buratinyo написав:Нужны срочные перевыборы, чтобы убрать эту муть, поднявшуюся наверх в смутные времена т.н. майдана. Иначе они окончательно доканают

Сколько выборов/перевыборов уже было? за 26! лет незалежности
и чё?..
sal
 
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