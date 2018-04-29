Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

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Додано: Сер 02 тра, 2018 09:09
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:11
Re: експерт пояснила
Не переживайте!) - “Дальше будет еще хуже. Потому что власть до конца не понимает, как много украинцев не то что хотят, а вынуждены выезжать на работу за границу. Люди хотят получать нормальную заработную плату”, – добавила она.
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:18
Re: вр уже
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:52
adikali
Такое впечатление, что Вы верите нашему TV, которые вещают, что:-- "в России уже жрать нечего из-за санкций."
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:02
У вас там есть "вторичный продукт", чисто по Войновичу. Как там - сыроподобный продукт с дырка?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:06
Эксперт, вернее "экспертка", глубоко специфична. Возможно она как раз именно из кухарок пришла в эйчары.
По моим наблюдениям каждый 15-й из серьёзных айтишников, эвакуирующихся из страны победившего майдана, уезжает именно в Россию. Да, они старше основной массы мидлов, валящих на Запад, но у них и уровень несравнимо выше
Если брать высокообразованных (со степенями) эмигрантов, думаю, что весь условный Запад с трудом перебьёт одну Россию по количеству уезжающих. Даже Белоруссия и то - весьма серьёзный конкурент Западу в этой области.
Правда ВСЕ перечисленные мною люди уезжают по личным приглашениям и контрактам, к "экспертке" они точно не обращаются
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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