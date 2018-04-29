Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

Додано: Чет 03 тра, 2018 09:49

Баблонавт написав: По моим наблюдениям каждый 15-й из серьёзных айтишников, эвакуирующихся из страны победившего майдана, уезжает именно в Россию. По моим наблюдениям каждый 15-й из серьёзных айтишников, эвакуирующихся из страны победившего майдана, уезжает именно в Россию.

27661 написав: А логику включить? В Россию ты приехал и у тебя нет языкового, и образовательного барьера. И можешь занимать любые должности, а в Европе -- либо ты очень ценный специалист (учёный, программист и т.п.), либо низкая квалификация. А логику включить? В Россию ты приехал и у тебя нет языкового, и образовательного барьера. И можешь занимать любые должности, а в Европе -- либо ты очень ценный специалист (учёный, программист и т.п.), либо низкая квалификация.

Может из всей выборки в 15 человек 1 и нашелся, но серьезным квалифицированным спецам нет вообще никакого резона эмигрировать в РФ. Языкового барьера для них по сути нет, иначе это явно не "серьезный айтишник" (да и не только айти), по уровню доходов преимуществ нет, а эмигрируют в первую очередь в цивилизацию, а в этом ракурсе миграция в РФ выглядит полнейшим абсурдом, как по сравнению с альтернативой миграции в ЕС/США, да и в принципе из Украины.Едет большей частью низкоквалифицированный персонал на такие же низкоквалифицированные работы, как правило временные, и лишь некоторая часть "середнячка" мигрирует на постоянно, и только потому, что действительно есть образовательный барьер/необходимость в сертификатах, а тут отрасль в тяжелом положении. Языковый барьер при отсутствии других серьезных преград - не проблема, квалифицированному специалисту нет никакого резона мигрировать в РФ из Украины, даст лишь некоторый прирост по деньгам (и то не для всякой отрасли), что всех минусов и проблем миграции не покрывает, это менять шило на мыло