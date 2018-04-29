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Експерт пояснила, чому українці
їдуть працювати в Росію

Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:09

  adikali написав:Эк кремлеботов то прижало, приятно почитать, особенно про 2000уе доставило.

Взвешенно, аргументированно, свежо! Пишите еще столь полезные комментарии, пожалуйста. Нам всем интересно Ваше мнение (нет).
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:11

Re: експерт пояснила

Не переживайте!) - “Дальше будет еще хуже. Потому что власть до конца не понимает, как много украинцев не то что хотят, а вынуждены выезжать на работу за границу. Люди хотят получать нормальную заработную плату”, – добавила она.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 09:18

Re: вр уже

  buratinyo написав:Нужны срочные перевыборы, чтобы убрать эту муть, поднявшуюся наверх в смутные времена т.н. майдана. Иначе они окончательно доканают

Сколько выборов/перевыборов уже было? за 26! лет незалежности
и чё?..
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:52

adikali
  adikali написав:Эк кремлеботов то прижало, приятно почитать, особенно про 2000уе доставило.

https://www.zarplata.ru/vacancy/rabota-na-kraynem-severe?salary=120000

Такое впечатление, что Вы верите нашему TV, которые вещают, что:-- "в России уже жрать нечего из-за санкций."
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:02

  27661 написав:adikali
  adikali написав:Эк кремлеботов то прижало, приятно почитать, особенно про 2000уе доставило.

https://www.zarplata.ru/vacancy/rabota-na-kraynem-severe?salary=120000

Такое впечатление, что Вы верите нашему TV, в России уже жрать нечего из-за санкций.


У вас там есть "вторичный продукт", чисто по Войновичу. :mrgreen: Как там - сыроподобный продукт с дырка?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:06

Эксперт, вернее "экспертка", глубоко специфична. Возможно она как раз именно из кухарок пришла в эйчары.
По моим наблюдениям каждый 15-й из серьёзных айтишников, эвакуирующихся из страны победившего майдана, уезжает именно в Россию. Да, они старше основной массы мидлов, валящих на Запад, но у них и уровень несравнимо выше :-)
Если брать высокообразованных (со степенями) эмигрантов, думаю, что весь условный Запад с трудом перебьёт одну Россию по количеству уезжающих. Даже Белоруссия и то - весьма серьёзный конкурент Западу в этой области.

Правда ВСЕ перечисленные мною люди уезжают по личным приглашениям и контрактам, к "экспертке" они точно не обращаются :-)
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Баблонавт
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:46

  Баблонавт написав:Эксперт, вернее "экспертка", глубоко специфична. Возможно она как раз именно из кухарок пришла в эйчары.
По моим наблюдениям каждый 15-й из серьёзных айтишников, эвакуирующихся из страны победившего майдана, уезжает именно в Россию.


Пиши уже - "каждый первый", чего стесняться.

Ехать айтишнику в страну с непонятными перспективами и под санкциями... ну разве что этот айтишник ничего кроме "адин-с" не умеет. :mrgreen:
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:40

Re: Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

На расею едут или умственно отсталые или отработанный материал. В общем печальное зрелище.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:19

Surfer
На расею едут или умственно отсталые или отработанный материал. В общем печальное зрелище.

А логику включить? В Россию ты приехал и у тебя нет языкового, и образовательного барьера. И можешь занимать любые должности, а в Европе -- либо ты очень ценный специалист (учёный, программист и т.п.), либо низкая квалификация.

Но подумать -- это не наше, мы будем верить телику. :mrgreen:

P.S. Ну у западенцев, наверное есть языковой барьер. :D
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:49

Re: Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

  Баблонавт написав:По моим наблюдениям каждый 15-й из серьёзных айтишников, эвакуирующихся из страны победившего майдана, уезжает именно в Россию.

Может из всей выборки в 15 человек 1 и нашелся, но серьезным квалифицированным спецам нет вообще никакого резона эмигрировать в РФ. Языкового барьера для них по сути нет, иначе это явно не "серьезный айтишник" (да и не только айти), по уровню доходов преимуществ нет, а эмигрируют в первую очередь в цивилизацию, а в этом ракурсе миграция в РФ выглядит полнейшим абсурдом, как по сравнению с альтернативой миграции в ЕС/США, да и в принципе из Украины.
  27661 написав:А логику включить? В Россию ты приехал и у тебя нет языкового, и образовательного барьера. И можешь занимать любые должности, а в Европе -- либо ты очень ценный специалист (учёный, программист и т.п.), либо низкая квалификация.

Едет большей частью низкоквалифицированный персонал на такие же низкоквалифицированные работы, как правило временные, и лишь некоторая часть "середнячка" мигрирует на постоянно, и только потому, что действительно есть образовательный барьер/необходимость в сертификатах, а тут отрасль в тяжелом положении. Языковый барьер при отсутствии других серьезных преград - не проблема, квалифицированному специалисту нет никакого резона мигрировать в РФ из Украины, даст лишь некоторый прирост по деньгам (и то не для всякой отрасли), что всех минусов и проблем миграции не покрывает, это менять шило на мыло
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Faceless
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