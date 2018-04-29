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Додано: Сер 02 тра, 2018 09:09
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:11
Re: експерт пояснила
Не переживайте!) - “Дальше будет еще хуже. Потому что власть до конца не понимает, как много украинцев не то что хотят, а вынуждены выезжать на работу за границу. Люди хотят получать нормальную заработную плату”, – добавила она.
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:18
Re: вр уже
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:52
adikali
Такое впечатление, что Вы верите нашему TV, которые вещают, что:-- "в России уже жрать нечего из-за санкций."
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:02
У вас там есть "вторичный продукт", чисто по Войновичу. Как там - сыроподобный продукт с дырка?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 02 тра, 2018 17:06
Эксперт, вернее "экспертка", глубоко специфична. Возможно она как раз именно из кухарок пришла в эйчары.
По моим наблюдениям каждый 15-й из серьёзных айтишников, эвакуирующихся из страны победившего майдана, уезжает именно в Россию. Да, они старше основной массы мидлов, валящих на Запад, но у них и уровень несравнимо выше
Если брать высокообразованных (со степенями) эмигрантов, думаю, что весь условный Запад с трудом перебьёт одну Россию по количеству уезжающих. Даже Белоруссия и то - весьма серьёзный конкурент Западу в этой области.
Правда ВСЕ перечисленные мною люди уезжают по личным приглашениям и контрактам, к "экспертке" они точно не обращаются
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
Додано: Сер 02 тра, 2018 18:46
Пиши уже - "каждый первый", чего стесняться.
Ехать айтишнику в страну с непонятными перспективами и под санкциями... ну разве что этот айтишник ничего кроме "адин-с" не умеет.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Сер 02 тра, 2018 20:40
Re: Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
На расею едут или умственно отсталые или отработанный материал. В общем печальное зрелище.
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:19
Surfer
А логику включить? В Россию ты приехал и у тебя нет языкового, и образовательного барьера. И можешь занимать любые должности, а в Европе -- либо ты очень ценный специалист (учёный, программист и т.п.), либо низкая квалификация.
Но подумать -- это не наше, мы будем верить телику.
P.S. Ну у западенцев, наверное есть языковой барьер.
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:49
Re: Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
Может из всей выборки в 15 человек 1 и нашелся, но серьезным квалифицированным спецам нет вообще никакого резона эмигрировать в РФ. Языкового барьера для них по сути нет, иначе это явно не "серьезный айтишник" (да и не только айти), по уровню доходов преимуществ нет, а эмигрируют в первую очередь в цивилизацию, а в этом ракурсе миграция в РФ выглядит полнейшим абсурдом, как по сравнению с альтернативой миграции в ЕС/США, да и в принципе из Украины.
Едет большей частью низкоквалифицированный персонал на такие же низкоквалифицированные работы, как правило временные, и лишь некоторая часть "середнячка" мигрирует на постоянно, и только потому, что действительно есть образовательный барьер/необходимость в сертификатах, а тут отрасль в тяжелом положении. Языковый барьер при отсутствии других серьезных преград - не проблема, квалифицированному специалисту нет никакого резона мигрировать в РФ из Украины, даст лишь некоторый прирост по деньгам (и то не для всякой отрасли), что всех минусов и проблем миграции не покрывает, это менять шило на мыло
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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