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Експерт пояснила, чому українці
їдуть працювати в Росію

Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:03

а в этом ракурсе миграция в РФ выглядит полнейшим абсурдом, как по сравнению с альтернативой миграции в ЕС/США, да и в принципе из Украины.

Cошлюсь на конкретный пример - в фирме у моего зятя 4 сотрудника (из 40-ка) из Донбасса - 2-е донецких, один из Дебальцево, 1 из Енакиево. Инженеры современного пошиба - знают word/exel и умеют чертить в 3D, не знают термодинамики/электрики/газоснабжения. Звезд с неба точно не хватают.
В лучшемслучае способны исполнять чужие задумки, но не генерировать идеи. Тем не менее, приехали с семьями, з/п от 40 тыс., вторые половины устроились кто в детсад, кто в торговлю, живут на съеме, сейчас перетягивают дедушек/бабушек.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:07

  Faceless написав:Едет большей частью низкоквалифицированный персонал на такие же низкоквалифицированные работы, как правило временные, и лишь некоторая часть "середнячка" мигрирует на постоянно, и только потому, что действительно есть образовательный барьер/необходимость в сертификатах, а тут отрасль в тяжелом положении. Языковый барьер при отсутствии других серьезных преград - не проблема, квалифицированному специалисту нет никакого резона мигрировать в РФ из Украины, даст лишь некоторый прирост по деньгам (и то не для всякой отрасли), что всех минусов и проблем миграции не покрывает, это менять шило на мыло

Тем не менее баланс миграции с Украины строго положительный и только по официальным цифрам русских измеряется сотнями тысяч (реально миллионы) за последние четыре года. Большая часть с Донбасса, но есть множество ве-е-есьма квалифицированных людей из машиностроения с Днепра, Николаева и Запорожья - некоторых знаю опосредовано. Чем они хуже программеров? Тем, что мудрое правительство не придумало им работы по месту, не? Языковой барьер значение имеет - образованные, опытные "в полном расцвете сил" люди с руками и головой возрастом за 35-40 редко берутся за изучение незнакомых языков, да и ментальность, что ни говори, ближе.. Но это мое видение, а вам, скорее всего, виднее, вы же как Бог - все видите
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:11

  sequence написав: люди с руками и головой возрастом за 35-40 редко берутся за изучение незнакомых языков


Не ровняй по себе.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:14

  VLADPn написав:
Не ровняй по себе.

я не ровняю - сам английский знаю, жизнь тоже повидал, говорю о большинстве
sequence
 
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