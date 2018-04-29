Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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а в этом ракурсе миграция в РФ выглядит полнейшим абсурдом, как по сравнению с альтернативой миграции в ЕС/США, да и в принципе из Украины.
Cошлюсь на конкретный пример - в фирме у моего зятя 4 сотрудника (из 40-ка) из Донбасса - 2-е донецких, один из Дебальцево, 1 из Енакиево. Инженеры современного пошиба - знают word/exel и умеют чертить в 3D, не знают термодинамики/электрики/газоснабжения. Звезд с неба точно не хватают. В лучшемслучае способны исполнять чужие задумки, но не генерировать идеи. Тем не менее, приехали с семьями, з/п от 40 тыс., вторые половины устроились кто в детсад, кто в торговлю, живут на съеме, сейчас перетягивают дедушек/бабушек.
Faceless написав:Едет большей частью низкоквалифицированный персонал на такие же низкоквалифицированные работы, как правило временные, и лишь некоторая часть "середнячка" мигрирует на постоянно, и только потому, что действительно есть образовательный барьер/необходимость в сертификатах, а тут отрасль в тяжелом положении. Языковый барьер при отсутствии других серьезных преград - не проблема, квалифицированному специалисту нет никакого резона мигрировать в РФ из Украины, даст лишь некоторый прирост по деньгам (и то не для всякой отрасли), что всех минусов и проблем миграции не покрывает, это менять шило на мыло
Тем не менее баланс миграции с Украины строго положительный и только по официальным цифрам русских измеряется сотнями тысяч (реально миллионы) за последние четыре года. Большая часть с Донбасса, но есть множество ве-е-есьма квалифицированных людей из машиностроения с Днепра, Николаева и Запорожья - некоторых знаю опосредовано. Чем они хуже программеров? Тем, что мудрое правительство не придумало им работы по месту, не? Языковой барьер значение имеет - образованные, опытные "в полном расцвете сил" люди с руками и головой возрастом за 35-40 редко берутся за изучение незнакомых языков, да и ментальность, что ни говори, ближе.. Но это мое видение, а вам, скорее всего, виднее, вы же как Бог - все видите
На расею едут или умственно отсталые или отработанный материал. В общем печальное зрелище.
А логику включить? В Россию ты приехал и у тебя нет языкового, и образовательного барьера. И можешь занимать любые должности, а в Европе -- либо ты очень ценный специалист (учёный, программист и т.п.), либо низкая квалификация.
Так это и есть умственная отсталость , в 40-50 лет не знать иностранного языка, хотя бы английского - базового общепризнанного языка межнационального общения в большинстве стран. Кстати те же западенцы, которых московиты считают ниже себя , исключительно из за имперского скудоумия, помимо русского - украинского, обычно знают языки сопредельных государств - польши , словакии, венгии, и т.д. Это на московии прнинято хвалитиься своим скудоумием в незнании иностраных языков. Кстати бензоколонка - лишь сырьевой придаток поэтому высокими технологиями тем более для такого возраста там и не пахнет, не надо здесь дешевых понтов. Детали только подтверждают общее правило - на рассею едут в основном как морально так профессионально недалекий контингент.
Surfer написав:Кстати те же западенцы, которых московиты считают ниже себя , исключительно из за имперского скудоумия, помимо русского - украинского, обычно знают языки сопредельных государств - польши , словакии, венгии, и т.д.
В вас тонны злобы. Не все русские - нам враги. А вы оскорбляете их всех под ряд. Вам нужны конфликты и т.п. Западенцы знают указанные вами языки, так как там многие разговаривают на этих языках. Часто приезжают из "сопредельных стран", и на памяти одного поколения - они сами были этим "сопредельным странами" - до 1939 года ? Это называется погружение в языковую среду. Будучи погруженным в языковую среду трудно его не принять в себя. Если ваши бабушка и дед - разговаривают на иностранном - внук тоже научится. У русских такой возможности нет. Много лет 72 года - в стране был железный занавес - выехать за рубеж никому не светило. Поэтому учили ин.языки без энтузиазма.
Кстати - русский язык в мире не так распространен для общения - как английский, но его тоже многие знают для межнационального общения. Например, в Галери Лафайет в центре Парижа - задал охраннику вопрос на ломанном английском - он ответил мне на русском - спросил " вы русский?". Я поправил , что украинец. Но для французов это одно и тоже. Я удивился, что он угадал мой язык общения, так он еще им прекрасно владеет. Он сказал на это " такая у меня работа".
Для того, что бы закончилась война - нужно искать что нас связывает, а не разжигать вражду. Вам нужна война ? Но нам говорят, что Украина плохо живет именно из-за войны. УКРАИНЦЫ ГИБНУТ. А вы из-под тишка разжигаете вражду.
Детали только подтверждают общее правило - на рассею едут в основном как морально так профессионально недалекий контингент.
Российская Федеральная миграционная служба утверждает, что в России сейчас находятся более 2,3 млн украинских граждан. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает Эспрессо.TV. "По данным ФМС России, общее количество граждан Украины, находящихся в Российской Федерации по состоянию на 16 марта 2017 года составляет 2 млн 300 тыс. 320 человек", - сказала Захарова.
https://ru.espreso.tv/news/2017/04/19/r ... rytoryy_rf Я Вам предлагаю провести очень простой эксперимент - подойти на одной из станций к поезду Львов-Москва, везущему в РФ сотни прекрасно знающих венгерский язык уроженцев Западной Украины (по Вашему собственному утверждению), и публично повторить эту свою тираду в глаза (нет не 2,3 млн.), а в лицо всего 2-3-м пассажирам. А потом честно рассказать о результатах этой беседы.
Господа, я понимаю, какой дикий дискомфорт вы испытываете, видя огромный поток уезжающих квалифицированных и высококвалифицированных специалистов в Россию. Я понимаю причины, по которым вы пытаетесь скорректировать реальность и заявить, что такого нет и не было, а те, кто едет - сплошь дегенераты. Но реальность не обращает на вас внимания. Причём давно. Вы можете жить в своих иллюзиях, можете даже кратковременно навязать их существенной части населения. Можете зачищать сообщения, обеспечивая одну-единственную расово-правильную политическую линию. Но ваша беда в том, что чем дальше вы уходите от реальности в свою виртуальщину, тем страшнее и опаснее (для вас) будет грядущий возврат в неё. Украина УЖЕ борется с Молдавией за звание самой нищей страны Европы. Сравните с тем, что было в 1990-м. Оцените потери населения за этот же период. Сможете сделать выводы? Нет? Они вам не нужны?
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.