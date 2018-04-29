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Експерт пояснила, чому українці
їдуть працювати в Росію

Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:03

а в этом ракурсе миграция в РФ выглядит полнейшим абсурдом, как по сравнению с альтернативой миграции в ЕС/США, да и в принципе из Украины.

Cошлюсь на конкретный пример - в фирме у моего зятя 4 сотрудника (из 40-ка) из Донбасса - 2-е донецких, один из Дебальцево, 1 из Енакиево. Инженеры современного пошиба - знают word/exel и умеют чертить в 3D, не знают термодинамики/электрики/газоснабжения. Звезд с неба точно не хватают.
В лучшемслучае способны исполнять чужие задумки, но не генерировать идеи. Тем не менее, приехали с семьями, з/п от 40 тыс., вторые половины устроились кто в детсад, кто в торговлю, живут на съеме, сейчас перетягивают дедушек/бабушек.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:07

  Faceless написав:Едет большей частью низкоквалифицированный персонал на такие же низкоквалифицированные работы, как правило временные, и лишь некоторая часть "середнячка" мигрирует на постоянно, и только потому, что действительно есть образовательный барьер/необходимость в сертификатах, а тут отрасль в тяжелом положении. Языковый барьер при отсутствии других серьезных преград - не проблема, квалифицированному специалисту нет никакого резона мигрировать в РФ из Украины, даст лишь некоторый прирост по деньгам (и то не для всякой отрасли), что всех минусов и проблем миграции не покрывает, это менять шило на мыло

Тем не менее баланс миграции с Украины строго положительный и только по официальным цифрам русских измеряется сотнями тысяч (реально миллионы) за последние четыре года. Большая часть с Донбасса, но есть множество ве-е-есьма квалифицированных людей из машиностроения с Днепра, Николаева и Запорожья - некоторых знаю опосредовано. Чем они хуже программеров? Тем, что мудрое правительство не придумало им работы по месту, не? Языковой барьер значение имеет - образованные, опытные "в полном расцвете сил" люди с руками и головой возрастом за 35-40 редко берутся за изучение незнакомых языков, да и ментальность, что ни говори, ближе.. Но это мое видение, а вам, скорее всего, виднее, вы же как Бог - все видите
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:11

  sequence написав: люди с руками и головой возрастом за 35-40 редко берутся за изучение незнакомых языков


Не ровняй по себе.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:14

  VLADPn написав:
Не ровняй по себе.

я не ровняю - сам английский знаю, жизнь тоже повидал, говорю о большинстве
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:11

  27661 написав:Surfer
На расею едут или умственно отсталые или отработанный материал. В общем печальное зрелище.

А логику включить? В Россию ты приехал и у тебя нет языкового, и образовательного барьера. И можешь занимать любые должности, а в Европе -- либо ты очень ценный специалист (учёный, программист и т.п.), либо низкая квалификация.


Так это и есть умственная отсталость , в 40-50 лет не знать иностранного языка, хотя бы английского - базового общепризнанного языка межнационального общения в большинстве стран. Кстати те же западенцы, которых московиты считают ниже себя , исключительно из за имперского скудоумия, помимо русского - украинского, обычно знают языки сопредельных государств - польши , словакии, венгии, и т.д. Это на московии прнинято хвалитиься своим скудоумием в незнании иностраных языков. Кстати бензоколонка - лишь сырьевой придаток поэтому высокими технологиями тем более для такого возраста там и не пахнет, не надо здесь дешевых понтов. Детали только подтверждают общее правило - на рассею едут в основном как морально так профессионально недалекий контингент.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:35

Re: Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

  Surfer написав:Кстати те же западенцы, которых московиты считают ниже себя , исключительно из за имперского скудоумия, помимо русского - украинского, обычно знают языки сопредельных государств - польши , словакии, венгии, и т.д.

В вас тонны злобы. Не все русские - нам враги. А вы оскорбляете их всех под ряд. Вам нужны конфликты и т.п.
Западенцы знают указанные вами языки, так как там многие разговаривают на этих языках. Часто приезжают из "сопредельных стран", и на памяти одного поколения - они сами были этим "сопредельным странами" - до 1939 года ? Это называется погружение в языковую среду. Будучи погруженным в языковую среду трудно его не принять в себя. Если ваши бабушка и дед - разговаривают на иностранном - внук тоже научится. У русских такой возможности нет. Много лет 72 года - в стране был железный занавес - выехать за рубеж никому не светило. Поэтому учили ин.языки без энтузиазма.

Кстати - русский язык в мире не так распространен для общения - как английский, но его тоже многие знают для межнационального общения. Например, в Галери Лафайет в центре Парижа - задал охраннику вопрос на ломанном английском - он ответил мне на русском - спросил " вы русский?". Я поправил , что украинец. Но для французов это одно и тоже. Я удивился, что он угадал мой язык общения, так он еще им прекрасно владеет. Он сказал на это " такая у меня работа".

Для того, что бы закончилась война - нужно искать что нас связывает, а не разжигать вражду. Вам нужна война ? Но нам говорят, что Украина плохо живет именно из-за войны. УКРАИНЦЫ ГИБНУТ. А вы из-под тишка разжигаете вражду.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:41

Детали только подтверждают общее правило - на рассею едут в основном как морально так профессионально недалекий контингент.

Российская Федеральная миграционная служба утверждает, что в России сейчас находятся более 2,3 млн украинских граждан. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает Эспрессо.TV. "По данным ФМС России, общее количество граждан Украины, находящихся в Российской Федерации по состоянию на 16 марта 2017 года составляет 2 млн 300 тыс. 320 человек", - сказала Захарова.

https://ru.espreso.tv/news/2017/04/19/r ... rytoryy_rf
Я Вам предлагаю провести очень простой эксперимент - подойти на одной из станций к поезду Львов-Москва, везущему в РФ сотни прекрасно знающих венгерский язык уроженцев Западной Украины (по Вашему собственному утверждению), и публично повторить эту свою тираду в глаза (нет не 2,3 млн.), а в лицо всего 2-3-м пассажирам.
А потом честно рассказать о результатах этой беседы.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:06

  27661 написав:Surfer
А логику включить? В Россию ты приехал и у тебя нет языкового, и образовательного барьера. И можешь занимать любые должности, а в Европе -- либо ты очень ценный специалист (учёный, программист и т.п.), либо низкая квалификация.


Так это и есть умственная отсталость , в 40-50 лет не знать иностранного языка, хотя бы английского - базового общепризнанного языка межнационального общения в большинстве стран. Кстати те же западенцы, которых московиты считают ниже себя , исключительно из за имперского скудоумия, помимо русского - украинского, обычно знают языки сопредельных государств - польши , словакии, венгии, и т.д. Это на московии прнинято хвалитиься своим скудоумием в незнании иностраных языков. Кстати бензоколонка - лишь сырьевой придаток поэтому высокими технологиями тем более для такого возраста там и не пахнет, не надо здесь дешевых понтов. Детали только подтверждают общее правило - на рассею едут в основном как морально так профессионально недалекий контингент.

Под языковым барьером я подразумевал то, что Вы говорите как носитель языка, а на западе пройдут годы, пока избавишься от акцента.

P.S. Во всех странах если слышат речь с акцентом -- значит "Черномазый" и т.п.
P.P.S. Есть знакомые, которые уехали как на запад, так и в РФ. Многие занимают руководящие должности и догадайтесь в какой стране больше стали условными директорами.
27661
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:32

  kalinavalera1 написав:Для того, что бы закончилась война - нужно искать что нас связывает, а не разжигать вражду. Вам нужна война ? Но нам говорят, что Украина плохо живет именно из-за войны. УКРАИНЦЫ ГИБНУТ. А вы из-под тишка разжигаете вражду.


Ну это уже типичное ольгино и "тезис" о "разжигании вражды" и тезис о том что для окончания войны нужно МИРОЛЮБИВО искать то что "связывает" с солдатами вермахта пришедшими грабить и убивать на украинскую землю в 41-43 , точно так же как русские фашисты пришли грабить и убивать в Украину 2014.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:37

Re: Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

  27661 написав:Под языковым барьером я подразумевал то, что Вы говорите как носитель языка, а на западе пройдут годы, пока избавишься от акцента.

P.S. Во всех странах если слышат речь с акцентом -- значит "Черномазый" и т.п.
P.P.S. Есть знакомые, которые уехали как на запад, так и в РФ. Многие занимают руководящие должности и догадайтесь в какой стране больше стали условными директорами.


Ха ха "условные директора" - это сильно. Директора для обещаных посадок "условно" , легким движением судейской руки превращающиеся в реальные сроки ? Ну и это типичный баблонаватизм - сьезжать с незнания языка на "акцент". Ну и в принципе как для ватного иксперда, совсем не удевительно выделенное "P.S. Во всех странах если слышат речь с акцентом -- значит "Черномазый" и т.п." - вот где настоящшее разжигание вражды , ксенофобия, расизм - все признаки нацизма , что совсем не удивительно для проросийски настроенного тролля.
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