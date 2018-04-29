Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

Додано: Чет 03 тра, 2018 14:35

Surfer написав: Кстати те же западенцы, которых московиты считают ниже себя , исключительно из за имперского скудоумия, помимо русского - украинского, обычно знают языки сопредельных государств - польши , словакии, венгии, и т.д. Кстати те же западенцы, которых московиты считают ниже себя , исключительно из за имперского скудоумия, помимо русского - украинского, обычно знают языки сопредельных государств - польши , словакии, венгии, и т.д.

В вас тонны злобы. Не все русские - нам враги. А вы оскорбляете их всех под ряд. Вам нужны конфликты и т.п.Западенцы знают указанные вами языки, так как там многие разговаривают на этих языках. Часто приезжают из "сопредельных стран", и на памяти одного поколения - они сами были этим "сопредельным странами" - до 1939 года ? Это называется погружение в языковую среду. Будучи погруженным в языковую среду трудно его не принять в себя. Если ваши бабушка и дед - разговаривают на иностранном - внук тоже научится. У русских такой возможности нет. Много лет 72 года - в стране был железный занавес - выехать за рубеж никому не светило. Поэтому учили ин.языки без энтузиазма.Кстати - русский язык в мире не так распространен для общения - как английский, но его тоже многие знают для межнационального общения. Например, в Галери Лафайет в центре Парижа - задал охраннику вопрос на ломанном английском - он ответил мне на русском - спросил " вы русский?". Я поправил , что украинец. Но для французов это одно и тоже. Я удивился, что он угадал мой язык общения, так он еще им прекрасно владеет. Он сказал на это " такая у меня работа".Для того, что бы закончилась война - нужно искать что нас связывает, а не разжигать вражду. Вам нужна война ? Но нам говорят, что Украина плохо живет именно из-за войны. УКРАИНЦЫ ГИБНУТ. А вы из-под тишка разжигаете вражду.