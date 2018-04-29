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Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 15:38
Surfer
Кстати бензоколонка - лишь сырьевой придаток поэтому высокими технологиями тем более для такого возраста там и не пахнет, не надо здесь дешевых понтов. Детали только подтверждают общее правило - на рассею едут в основном как морально так профессионально недалекий контингент.
В таком возрасте, люди обычно уже состоялись. Имеют свою фирму или мастерскую. И гораздо проще переехать в РФ и открыть там что-то своё, чем на запад. Но у Вас другой кругозор и Вы не видите этих людей. Для Вас эти люди -- шлак, но эти люди основа среднего класса, которого в Украине уже нет.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:44
27661 написав:
P.P.S. Есть знакомые, которые уехали как на запад, так и в РФ. Многие занимают руководящие должности и догадайтесь в какой стране больше стали условными директорами.
Действительно, скорость карьерного роста для одного и того же технического специалиста будет гораздо выше в России, где наши люди всё ещё воспринимаются как свои, чем на условном Западе, где эмигрант навсегда останется понаехавшим.
Кроме того, не забывайте, что в силу аналогичных причин изначальная СТАРТОВАЯ позиция в России у него будет выше в большинстве случаев. Как минимум не ниже.
Но главная проблема для Украины не в этом.
В конце концов: какая разница, куда сваливает подготовленный квалифицированный специалист с семьёй - на Восток или на Запад?
Главное - он сваливает с Украины.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Баблонавт
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:46
Surfer
Surfer написав: 27661 написав:
Под языковым барьером я подразумевал то, что Вы говорите как носитель языка, а на западе пройдут годы, пока избавишься от акцента.P.S. Во всех странах если слышат речь с акцентом -- значит "Черномазый" и т.п.
P.P.S. Есть знакомые, которые уехали как на запад, так и в РФ. Многие занимают руководящие должности и догадайтесь в какой стране больше стали условными директорами.
Ха ха "условные директора" - это сильно. Директора для обещаных посадок "условно" , легким движением судейской руки превращающиеся в реальные сроки ? Ну и это типичный баблонаватизм - сьезжать с незнания языка на "акцент". Ну и в принципе как для ватного иксперда, совсем не удевительно выделенное "P.S. Во всех странах если слышат речь с акцентом -- значит "Черномазый" и т.п." - вот где настоящшее разжигание вражды , ксенофобия, расизм - все признаки нацизма , что совсем не удивительно для проросийски настроенного тролля.
Это просто смешно. Я Вам говорю очевидные вещи, а в ответ какой-то бред.
Жаль что нет более умных собеседников.
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27661
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:06
27661 написав:
P.S. Во всех странах если слышат речь с акцентом -- значит "Черномазый" и т.п.
Не натягивай реалии рашки на "все страны".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:08
Баблонавт написав: 27661 написав:
P.P.S. Есть знакомые, которые уехали как на запад, так и в РФ. Многие занимают руководящие должности и догадайтесь в какой стране больше стали условными директорами.
Действительно, скорость карьерного роста для одного и того же технического специалиста будет гораздо выше в России, где наши люди всё ещё воспринимаются как свои, чем на условном Западе, где эмигрант навсегда останется понаехавшим.
Кроме того, не забывайте, что в силу аналогичных причин изначальная СТАРТОВАЯ позиция в России у него будет выше в большинстве случаев. Как минимум не ниже.
Про кисельные берега рассказать забыл.
Особенно весело это читать все эти рассказки про прекрасное отношение к эмигрантам от ксенофобов-россиян.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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