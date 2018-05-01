Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

Додано: Чет 03 тра, 2018 15:44

27661 написав: P.P.S. Есть знакомые, которые уехали как на запад, так и в РФ. Многие занимают руководящие должности и догадайтесь в какой стране больше стали условными директорами. P.P.S. Есть знакомые, которые уехали как на запад, так и в РФ. Многие занимают руководящие должности и догадайтесь в какой стране больше стали условными директорами.

Действительно, скорость карьерного роста для одного и того же технического специалиста будет гораздо выше в России, где наши люди всё ещё воспринимаются как свои, чем на условном Западе, где эмигрант навсегда останется понаехавшим.Кроме того, не забывайте, что в силу аналогичных причин изначальная СТАРТОВАЯ позиция в России у него будет выше в большинстве случаев. Как минимум не ниже.Но главная проблема для Украины не в этом.В конце концов: какая разница, куда сваливает подготовленный квалифицированный специалист с семьёй - на Восток или на Запад?Главное - он сваливает с Украины.