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Експерт пояснила, чому українці
їдуть працювати в Росію

Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:47

  27661 написав:Sommer

Еще раз - не натягивай реалии рашки на "все страны".
Немецкая ссылка вообще не о том.

Вам найти сотни ссылок про нетерпимость к "понаехам" в цивилизованном мире?


Таких же левых, как приведенная выше немецкая?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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