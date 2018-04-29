RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт пояснила, чому українці
їдуть працювати в Росію

Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:47

  27661 написав:Sommer

Еще раз - не натягивай реалии рашки на "все страны".
Немецкая ссылка вообще не о том.

Вам найти сотни ссылок про нетерпимость к "понаехам" в цивилизованном мире?


Таких же левых, как приведенная выше немецкая?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1927
З нами з: 07.04.17
Подякував: 144 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:58

Sommer
Таких же левых, как приведенная выше немецкая?

Ладно. Вы правы. Трамп -- любит мексиканцев, англичане -- негров, немцы -- евреев.
Одна Рашка ксенофобская. :D
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 759
З нами з: 14.08.14
Подякував: 20 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:54

27661
https://www.zarplata.ru/vacancy/rabota-na-kraynem-severe?salary=120000

Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.
adikali
 
Повідомлень: 667
З нами з: 14.03.12
Подякував: 45 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Волгарь і 24 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
R2 » Вів 08 тра, 2018 09:18
3 68
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 тра, 2018 09:37
ygn
Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць... 1 ... 12, 13, 14
R2 » Нед 29 кві, 2018 09:33
133 11056
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 10:56
otg
Назвали пенсію, яку матимуть українці з мінімалкою 1, 2
R2 » П'ят 04 тра, 2018 18:13
18 1337
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 тра, 2018 20:22
rjkz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6349)
08.05.2018 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.