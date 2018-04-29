Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

Таких же левых, как приведенная выше немецкая?
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:47
Таких же левых, как приведенная выше немецкая?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:58
Sommer
Ладно. Вы правы. Трамп -- любит мексиканцев, англичане -- негров, немцы -- евреев.
Одна Рашка ксенофобская.
Додано: Вів 08 тра, 2018 08:54
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Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.
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