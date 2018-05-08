Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.
Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.
Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.