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Експерт пояснила, чому українці
їдуть працювати в Росію

Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:47

  27661 написав:Sommer

Еще раз - не натягивай реалии рашки на "все страны".
Немецкая ссылка вообще не о том.

Вам найти сотни ссылок про нетерпимость к "понаехам" в цивилизованном мире?


Таких же левых, как приведенная выше немецкая?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:58

Sommer
Таких же левых, как приведенная выше немецкая?

Ладно. Вы правы. Трамп -- любит мексиканцев, англичане -- негров, немцы -- евреев.
Одна Рашка ксенофобская. :D
27661
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 08:54

27661
https://www.zarplata.ru/vacancy/rabota-na-kraynem-severe?salary=120000

Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.
adikali
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:55

adikali
  adikali написав:27661
https://www.zarplata.ru/vacancy/rabota-na-kraynem-severe?salary=120000

Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.

По этому сайту я лично нашёл работу на outsource из Украины.
https://hh.ru/search/vacancy?enable_snippets=true&clusters=true&area=1&salary=175000&only_with_salary=true&from=cluster_compensation

P.S. А вообще, глупо отрицать, что во всех направлениях от нашей страны -- живут богаче, даже в Молдавии. :mrgreen:
27661
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 13:09

Re: українці їдуть

  adikali написав:он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал.

Неудача не отбила желание уехать.. все равно уехал из Украины
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:21

  27661 написав:adikali
  adikali написав:27661
https://www.zarplata.ru/vacancy/rabota-na-kraynem-severe?salary=120000

Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.

По этому сайту я лично нашёл работу на outsource из Украины.
https://hh.ru/search/vacancy?enable_snippets=true&clusters=true&area=1&salary=175000&only_with_salary=true&from=cluster_compensation

P.S. А вообще, глупо отрицать, что во всех направлениях от нашей страны -- живут богаче, даже в Молдавии. :mrgreen:


Поэтому вы из вашей страны стремитесь свалить - аж пятки сверкают.

За прошедший фискальный год рекордное количество россиян попросило убежище в США - число поданных заявок от граждан России выросло почти на 40% по сравнению с 2016.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 15:59

Sommer

https://www.zarplata.ru/vacancy/rabota-na-kraynem-severe?salary=120000


Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.



По этому сайту я лично нашёл работу на outsource из Украины.
https://hh.ru/search/vacancy?enable_snippets=true&clusters=true&area=1&salary=175000&only_with_salary=true&from=cluster_compensation

P.S. А вообще, глупо отрицать, что во всех направлениях от нашей страны -- живут богаче, даже в Молдавии. :mrgreen:




Поэтому вы из вашей страны стремитесь свалить - аж пятки сверкают.

За прошедший фискальный год рекордное количество россиян попросило убежище в США - число поданных заявок от граждан России выросло почти на 40% по сравнению с 2016.


Вы поймёте, как мне стало весло от Вашего ответа, если допустите вероятность того, что я живу в Киеве. :D

Кстати.
(какое-то кол. россиян ) + 40% россиян -- это больше трёх или х.з. сколько там миллионов, которые покинули Украину за годы победившего патриотизма?
27661
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:36

Статья ученицы 10-го класса деревенской школы. Типа в РФ никто ехать не хочет, т.к. там в основном черно-рабочие нужны, а Европа ждет молодых интеллектуалов. А шедевр насчет официанты становятся программистами - вообще рассмешил! Прямо вот идет с подносом и просчитывает как бы оптимизировать набор индексных полей в СУБД например того же MySQL да еще и так, чтобы код сильно переписывать не пришлось... Чепуха. В РФ едет очень много и молодых людей и тех же программистов в том числе. Это проще, т.к. нет языкового барьера, а в работе это очень важно. И с оплатой труда в РФ может и по-хуже, чем в Польше, то не намного.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:42

Re: Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

  romio_33 написав:Чепуха. В РФ едет очень много и молодых людей и тех же программистов в том числе. Это проще, т.к. нет языкового барьера, а в работе это очень важно. И с оплатой труда в РФ может и по-хуже, чем в Польше, то не намного.

"Очень много" - это несколько процентов от силы? Куда важнее в работе - перспективы, а не языковый барьер (который уж для кого, а для программистов не проблема и не фактор), а перспектив там никаких, если сравнивать с Европой или США, это пусть вникуда. И с оплатой труда похуже (ДАЖЕ чем в Польше, и заметно - о чем тогда вообще говорить).
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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