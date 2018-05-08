Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.
Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.
Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.
Забавно что вы привели ссылку именно на этот сайт. Именно данными с этого сайта мотивировал себя мой знакомый, перед тем как ехать. Приехал он оттуда относительно быстро, и к сожалению ничего не рассказывал, кроме мата. Так мы ничего и не узнали, пришлось догадываться. Потом он уехал в Польшу и оттуда пока не приезжал. Спасибо, напомнили, повеселили.
Статья ученицы 10-го класса деревенской школы. Типа в РФ никто ехать не хочет, т.к. там в основном черно-рабочие нужны, а Европа ждет молодых интеллектуалов. А шедевр насчет официанты становятся программистами - вообще рассмешил! Прямо вот идет с подносом и просчитывает как бы оптимизировать набор индексных полей в СУБД например того же MySQL да еще и так, чтобы код сильно переписывать не пришлось... Чепуха. В РФ едет очень много и молодых людей и тех же программистов в том числе. Это проще, т.к. нет языкового барьера, а в работе это очень важно. И с оплатой труда в РФ может и по-хуже, чем в Польше, то не намного.
romio_33 написав:Чепуха. В РФ едет очень много и молодых людей и тех же программистов в том числе. Это проще, т.к. нет языкового барьера, а в работе это очень важно. И с оплатой труда в РФ может и по-хуже, чем в Польше, то не намного.
"Очень много" - это несколько процентов от силы? Куда важнее в работе - перспективы, а не языковый барьер (который уж для кого, а для программистов не проблема и не фактор), а перспектив там никаких, если сравнивать с Европой или США, это пусть вникуда. И с оплатой труда похуже (ДАЖЕ чем в Польше, и заметно - о чем тогда вообще говорить).
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