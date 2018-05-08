Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

Додано: Чет 10 тра, 2018 16:36

Статья ученицы 10-го класса деревенской школы. Типа в РФ никто ехать не хочет, т.к. там в основном черно-рабочие нужны, а Европа ждет молодых интеллектуалов. А шедевр насчет официанты становятся программистами - вообще рассмешил! Прямо вот идет с подносом и просчитывает как бы оптимизировать набор индексных полей в СУБД например того же MySQL да еще и так, чтобы код сильно переписывать не пришлось... Чепуха. В РФ едет очень много и молодых людей и тех же программистов в том числе. Это проще, т.к. нет языкового барьера, а в работе это очень важно. И с оплатой труда в РФ может и по-хуже, чем в Польше, то не намного.