Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію

Ну теперь у меня закончились слова. Даже не знаю, что на это ответить. Вы загнали меня в угол.
Пойду расскажу жене, что она тоже не в Киеве живет.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:43
Sommer
Ну теперь у меня закончились слова. Даже не знаю, что на это ответить. Вы загнали меня в угол.
Пойду расскажу жене, что она тоже не в Киеве живет.
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