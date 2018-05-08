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Експерт пояснила, чому українці
їдуть працювати в Росію

Експерт пояснила, чому українці їдуть працювати в Росію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:43

Sommer
  Sommer написав:
  27661 написав:Вы поймёте, как мне стало весло от Вашего ответа, если допустите вероятность того, что я живу в Киеве. :D


Да вы вечно рассказываете - один живет в Киеве, второй живет в Австрии...


Ну теперь у меня закончились слова. Даже не знаю, что на это ответить. Вы загнали меня в угол. :D
Пойду расскажу жене, что она тоже не в Киеве живет. :D
27661
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