Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років. Про це йдеться в сюжеті в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
Дивися повний текст Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 23:46
Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років
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Дивися повний текст Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років.
Додано: Вів 01 тра, 2018 23:46
вранье, средняя б*** первой половины нулевых, эрго средний возраст украинских авто лет 15
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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