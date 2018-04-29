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Середній вік автомобілів в
Україні перевищує 20 років

Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 23:46

Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років

Пропонуємо до обговорення:
Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років. Про це йдеться в сюжеті в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Дивися повний текст Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 23:46

вранье, средняя б*** первой половины нулевых, эрго средний возраст украинских авто лет 15
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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