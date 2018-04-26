Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років. Про це йдеться в сюжеті в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
Дивися повний текст Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років.
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Додано: Вів 01 тра, 2018 23:46
Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років.
Додано: Вів 01 тра, 2018 23:46
вранье, средняя б*** первой половины нулевых, эрго средний возраст украинских авто лет 15
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:16
правозащитник удивительный такой: налоги платить, значит не надо, пыхтеть Евро-3 со срезанным катализатором наше ффсё. Вот честное слово - Бацьки на них нет..
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:28
А какова доля государства (или чиновников) в евро6ляхе, что за неё нужно платить налог?
Налогов и сборов в цене топлива недостаточно?
Всё IMHO
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:46
нет, не достаточно. В топливе так называемый "дорожный сбор". Прочие налоги - НДС, акцизы суть способ прокормить пенсионеров и бюджетников. В реальности все это смешивается в кучу, но в идеале так. Живите по совести и законам
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:52
Re: Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років
А у нас влада чи адміністації живуть по совісті та законам ?
Що за дурниці Ви верзете ? Голова гниє з голови ... Якщо переважна більшістьнашої "псевдоеліти" буде поводитися як мінімум скромніше - тільки тоді можне вимагати щось від рядового громадянина з зарплатою найнижчою в Європі ...
Додано: Сер 02 тра, 2018 09:55
Так у нас бюджетников-дармоедов слишком много, особенно слишком высокооплачиваемых.
И почему этот пикничок должны оплачивать евро6ляхеры? Почему, например, не отбирать урожай у селян? А то пользуются землёй, солнцем, дождём; жируют; налоги на урожай картошки не платят, продают за "чёрный нал", и пользы никакой не приносят?
Пусть поделятся с "бюджетниками"
Это был сарказм, если что
Всё IMHO
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:13
Так у нас бюджетников-дармоедов слишком много, особенно слишком высокооплачиваемых.
И почему этот пикничок должны оплачивать евро6ляхеры? Почему, например, не отбирать урожай у селян? А то пользуются землёй, солнцем, дождём; жируют; налоги на урожай картошки не платят, продают за "чёрный нал", и пользы никакой не приносят?
Пусть поделятся с "бюджетниками"
Это был сарказм, если что[/quote]
А с xера евро6ляхеры решили, что весь мир должен расступиться у их ног? "я сурьёзный пацан, в мэнэ е штука евро, я дуже хочу бэху"?
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:18
А в чём проблема? Скопил - не украл. Не пробухал, не проиграл. Захотел купить.
Давайте брать налог с тех, кто покупает б.у. технику ниже класса А+++, и старше года? И обяжем ставить такую технику на учёт (она же опасна), а покупателей - получать справки от психолога и нарколога ("нормальный" же не купит), а также сдавать экзамен на знание инструкции.
А те кто продают - пусть платят подоходный налог, "доход" же получают!
Заодно поддержат "бюджетников" *
*Тоже сарказм
Всё IMHO
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