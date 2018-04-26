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Середній вік автомобілів в
Україні перевищує 20 років

Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:33

Re: Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років

  sequence написав:пыхтеть Евро-3 со срезанным катализатором наше ффсё

у моего друга 99-ая лада, думаете она дотягивает до Евро-3?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:55

  Pegasmaster написав:
  sequence написав:пыхтеть Евро-3 со срезанным катализатором наше ффсё

у моего друга 99-ая лада, думаете она дотягивает до Евро-3?

ваш друг при покупке скорее всего заплатил все налоги и сборы за право кататься на данном корыте, не??
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:12

  Pegasmaster написав:..
если бы хотели хоть как-то законодательно зарегулировать вопрос еврономеров и получать налоги, то уже бы сделали какие-нибудь виньетки. типа катайся на иностранных номерах сколько хочешь, но плати несколько сотен евро в год.
а так просто понятно, что это чей-то бизнес при власти, и кто-то очень не слабо кормится на потоке таких машин.

Это единственная здравая идея в данной ситуации - никаких амнистий, узакониваний и т.д. Плохо, что тогда кормушка жирная приоткроется - это же какой соблазн у полицаев будет-то!
sequence
 
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