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Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:33
sequence написав:
пыхтеть Евро-3 со срезанным катализатором наше ффсё
у моего друга 99-ая лада, думаете она дотягивает до Евро-3?
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Pegasmaster
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:55
Pegasmaster написав: sequence написав:
пыхтеть Евро-3 со срезанным катализатором наше ффсё
у моего друга 99-ая лада, думаете она дотягивает до Евро-3?
ваш друг при покупке скорее всего заплатил все налоги и сборы за право кататься на данном корыте, не??
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sequence
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:12
Pegasmaster написав:
..
если бы хотели хоть как-то законодательно зарегулировать вопрос еврономеров и получать налоги, то уже бы сделали какие-нибудь виньетки. типа катайся на иностранных номерах сколько хочешь, но плати несколько сотен евро в год.
а так просто понятно, что это чей-то бизнес при власти, и кто-то очень не слабо кормится на потоке таких машин.
Это единственная здравая идея в данной ситуации - никаких амнистий, узакониваний и т.д. Плохо, что тогда кормушка жирная приоткроется - это же какой соблазн у полицаев будет-то!
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sequence
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