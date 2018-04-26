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Середній вік автомобілів в Україні перевищує 20 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:33
sequence написав:
пыхтеть Евро-3 со срезанным катализатором наше ффсё
у моего друга 99-ая лада, думаете она дотягивает до Евро-3?
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Pegasmaster
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:55
Pegasmaster написав: sequence написав:
пыхтеть Евро-3 со срезанным катализатором наше ффсё
у моего друга 99-ая лада, думаете она дотягивает до Евро-3?
ваш друг при покупке скорее всего заплатил все налоги и сборы за право кататься на данном корыте, не??
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sequence
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Додано: Сер 02 тра, 2018 12:12
Pegasmaster написав:
..
если бы хотели хоть как-то законодательно зарегулировать вопрос еврономеров и получать налоги, то уже бы сделали какие-нибудь виньетки. типа катайся на иностранных номерах сколько хочешь, но плати несколько сотен евро в год.
а так просто понятно, что это чей-то бизнес при власти, и кто-то очень не слабо кормится на потоке таких машин.
Это единственная здравая идея в данной ситуации - никаких амнистий, узакониваний и т.д. Плохо, что тогда кормушка жирная приоткроется - это же какой соблазн у полицаев будет-то!
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sequence
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Додано: Сер 02 тра, 2018 13:37
sequence написав:
ваш друг при покупке скорее всего заплатил все налоги и сборы за право кататься на данном корыте, не??
наверно, покупал в салоне.
но это никак не связано с Евро-3.
sequence написав:
Плохо, что тогда кормушка жирная приоткроется - это же какой соблазн у полицаев будет-то!
значит виньетки должны продавать не полиция.
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Pegasmaster
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Додано: Чет 03 тра, 2018 08:36
sequence написав:
правозащитник удивительный такой: налоги платить, значит не надо, пыхтеть Евро-3 со срезанным катализатором наше ффсё. Вот честное слово - Бацьки на них нет..
Зачем вы манипулируете информацией.
Налоги заплатить невозможно(кроме налогов на топливо), даже если есть желание это вы умалчиваете.
По поводу евро-3 вы считаете людей купившие евробляхи идиотами. Вы думаете люди покупают автомобили плохие, как раз наоборот они покупают автомобили лучше, чем за такие деньги можна купить в Украине.
И да, автомобиль это средство передвижения, а не роскошь.
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tollyn
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