Про це пише Олена Криворучко, директор ДП "Укрдорінвест".
Дивися повний текст Перевантажені фури "вбивають" українські дороги - Укрдорінвест.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:39
Перевантажені фури "вбивають" українські дороги -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевантажені фури "вбивають" українські дороги - Укрдорінвест.
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:40
при допустимом весе в 40 т грузовик вез более 200 т продукции. Это ж 40т.на ось.
Может с жд составом перепутали, это ж какие д***** в Укрдоринвест работают.
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:08
во как а я то думал просто бюджет на дороги пилят и фуфло кладут ????
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