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Перевантажені фури "вбивають"
українські дороги -...

Перевантажені фури "вбивають" українські дороги -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:39

Перевантажені фури "вбивають" українські дороги -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Олена Криворучко, директор ДП "Укрдорінвест".

Дивися повний текст Перевантажені фури "вбивають" українські дороги - Укрдорінвест.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:40

при допустимом весе в 40 т грузовик вез более 200 т продукции. Это ж 40т.на ось.
Может с жд составом перепутали, это ж какие д***** в Укрдоринвест работают.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:08

во как а я то думал просто бюджет на дороги пилят и фуфло кладут ????
vasia_fin
 
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