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Перевантажені фури "вбивають"
українські дороги -...

Перевантажені фури "вбивають" українські дороги -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:39

Перевантажені фури "вбивають" українські дороги -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Олена Криворучко, директор ДП "Укрдорінвест".

Дивися повний текст Перевантажені фури "вбивають" українські дороги - Укрдорінвест.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:40

при допустимом весе в 40 т грузовик вез более 200 т продукции. Это ж 40т.на ось.
Может с жд составом перепутали, это ж какие д***** в Укрдоринвест работают.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:08

во как а я то думал просто бюджет на дороги пилят и фуфло кладут ????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:31

  vasia_fin написав:во как а я то думал просто бюджет на дороги пилят и фуфло кладут ????

Да, тот типа "асфальт", которым латают сейчас дороги, пролежит в аккурат до ближайшей зимы. Даже просто глянув на него сразу ясно, что этот пластилин летом поплывет от жары, а зимою лопнет от холода :evil:

А вообще, все ж просто решить, сами же почти и дали ответ:
“Перегрузка транспорта — это прямое нарушение закона. Например, в США за этим следят полиция и другие контролирующие органы, а дальнобойщики ... в случае перегрузки могут вообще отказаться везти ту часть партии, которая выходит за допустимые пределы, потому что это грозит им немалыми штрафами”

Это ж так сложно, определить в стране, например, 100 основных точек, где и разместить автоматические весовые комплексы, с камерами, да. За перегруз более чем на 10% - тут же на штрафплощадку минимум на трое суток, лишнее на разгрузку, да плюс штраф. Убытки за простой добавим и всякие перегрузы дорого выйдут, думаю никто не захочет такие убытки нести.

Но, это ж вам не крымскую полицию на 200+ человек создавать, тут задел работы "на года", точнее разговоров языком годами. Ведь не на кого потом за разбитые дороги кивать будет. Не сказать же, что "мыши их съели" :mrgreen:
EKO
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