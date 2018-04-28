Перевантажені фури "вбивають" українські дороги -...

Додано: Сер 02 тра, 2018 13:31

vasia_fin написав: во как а я то думал просто бюджет на дороги пилят и фуфло кладут ???? во как а я то думал просто бюджет на дороги пилят и фуфло кладут ????

за этим следят полиция и другие контролирующие органы

Да, тот типа "асфальт", которым латают сейчас дороги, пролежит в аккурат до ближайшей зимы. Даже просто глянув на него сразу ясно, что этот пластилин летом поплывет от жары, а зимою лопнет от холодаА вообще, все ж просто решить, сами же почти и дали ответ:“Перегрузка транспорта — это прямое нарушение закона. Например, в США, а дальнобойщики ... в случае перегрузки могут вообще отказаться везти ту часть партии, которая выходит за допустимые пределы, потому что это грозит им немалыми штрафами”Это ж так сложно, определить в стране, например, 100 основных точек, где и разместитьвесовые комплексы, с камерами, да. За перегруз более чем на 10% - тут же на штрафплощадку минимум на трое суток, лишнее на разгрузку, да плюс штраф. Убытки за простой добавим и всякие перегрузы дорого выйдут, думаю никто не захочет такие убытки нести.Но, это ж вам не крымскую полицию на 200+ человек создавать, тут задел работы "на года", точнее разговоров языком годами. Ведь не на кого потом за разбитые дороги кивать будет. Не сказать же, что "мыши их съели"