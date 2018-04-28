Про це пише Олена Криворучко, директор ДП "Укрдорінвест".
Дивися повний текст Перевантажені фури "вбивають" українські дороги - Укрдорінвест.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 10:39
Перевантажені фури "вбивають" українські дороги -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перевантажені фури "вбивають" українські дороги - Укрдорінвест.
Додано: Сер 02 тра, 2018 10:40
при допустимом весе в 40 т грузовик вез более 200 т продукции. Это ж 40т.на ось.
Может с жд составом перепутали, это ж какие д***** в Укрдоринвест работают.
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:08
во как а я то думал просто бюджет на дороги пилят и фуфло кладут ????
Додано: Сер 02 тра, 2018 13:31
Да, тот типа "асфальт", которым латают сейчас дороги, пролежит в аккурат до ближайшей зимы. Даже просто глянув на него сразу ясно, что этот пластилин летом поплывет от жары, а зимою лопнет от холода
А вообще, все ж просто решить, сами же почти и дали ответ:
“Перегрузка транспорта — это прямое нарушение закона. Например, в США за этим следят полиция и другие контролирующие органы, а дальнобойщики ... в случае перегрузки могут вообще отказаться везти ту часть партии, которая выходит за допустимые пределы, потому что это грозит им немалыми штрафами”
Это ж так сложно, определить в стране, например, 100 основных точек, где и разместить автоматические весовые комплексы, с камерами, да. За перегруз более чем на 10% - тут же на штрафплощадку минимум на трое суток, лишнее на разгрузку, да плюс штраф. Убытки за простой добавим и всякие перегрузы дорого выйдут, думаю никто не захочет такие убытки нести.
Но, это ж вам не крымскую полицию на 200+ человек создавать, тут задел работы "на года", точнее разговоров языком годами. Ведь не на кого потом за разбитые дороги кивать будет. Не сказать же, что "мыши их съели"
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:21
Что за нытье. Ну поставьте автоматические пункты взвешивания, в чем проблема? Или деньги перестанут заносить и сложно потом на откатах при дорожном строительстве будет? Ну так и сказали бы, зачем это фуфло рассказывать
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
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