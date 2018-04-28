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Перевантажені фури "вбивають"
українські дороги -...

Перевантажені фури "вбивають" українські дороги -...
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:39

Перевантажені фури "вбивають" українські дороги -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Олена Криворучко, директор ДП "Укрдорінвест".

Дивися повний текст Перевантажені фури "вбивають" українські дороги - Укрдорінвест.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:40

при допустимом весе в 40 т грузовик вез более 200 т продукции. Это ж 40т.на ось.
Может с жд составом перепутали, это ж какие д***** в Укрдоринвест работают.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:08

во как а я то думал просто бюджет на дороги пилят и фуфло кладут ????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:31

  vasia_fin написав:во как а я то думал просто бюджет на дороги пилят и фуфло кладут ????

Да, тот типа "асфальт", которым латают сейчас дороги, пролежит в аккурат до ближайшей зимы. Даже просто глянув на него сразу ясно, что этот пластилин летом поплывет от жары, а зимою лопнет от холода :evil:

А вообще, все ж просто решить, сами же почти и дали ответ:
“Перегрузка транспорта — это прямое нарушение закона. Например, в США за этим следят полиция и другие контролирующие органы, а дальнобойщики ... в случае перегрузки могут вообще отказаться везти ту часть партии, которая выходит за допустимые пределы, потому что это грозит им немалыми штрафами”

Это ж так сложно, определить в стране, например, 100 основных точек, где и разместить автоматические весовые комплексы, с камерами, да. За перегруз более чем на 10% - тут же на штрафплощадку минимум на трое суток, лишнее на разгрузку, да плюс штраф. Убытки за простой добавим и всякие перегрузы дорого выйдут, думаю никто не захочет такие убытки нести.

Но, это ж вам не крымскую полицию на 200+ человек создавать, тут задел работы "на года", точнее разговоров языком годами. Ведь не на кого потом за разбитые дороги кивать будет. Не сказать же, что "мыши их съели" :mrgreen:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:21

Что за нытье. Ну поставьте автоматические пункты взвешивания, в чем проблема? Или деньги перестанут заносить и сложно потом на откатах при дорожном строительстве будет? Ну так и сказали бы, зачем это фуфло рассказывать
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:12

кладут д*рьмо вместо асфальта, да еще и фуры перегруженные ездят по этому д*рьму. И так каждый год.
anvlad
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:29

vasiliybaybuz Побачив в інтернеті фото з Ізраїля: після недавніх повеней, коли там навіть люди загинули, дорога висить над вимоїною! Пісок під нею вимило, а вона в повітрі висить і не падає! То хіба в Ізраїлі менша температура повітря? Чи у Фінляндії набагато більші морози? Але і там, і там дороги живуть відповідно до терміну експлуатації ! І там, і там немає ваг на дорогах! А в Ізраїлі буває ще й частенько танки катаються по асфальту і в спеку неможливу! І як вони можуть так експлуатувати дороги? До речі, бачив, як в пустелі по сірійському асфальту танчики їздили- і геть нічого асфальту! А в Італії фури влітку в жару серед білого дня!!! так шпарили по автостраді!!!! І їх ніхто не зупиняв, не заганяв на ваги! О,ще згадав! А як це в Німеччині є дороги без ремонту ще від Гітлера? А от у нас вважають, що можна вкрасти з дороги 30-40-50% матеріалу, бітум не тієї марки в асфальт всунути, зробити все як-небудь, порушуючи всі правила будівництва -і дорога буде стояти! P.S. Приїхав знайомий з роботи в Німеччині. Зустрілися ми з ним в будівельному магазині і я розказую власнику , що цемент той фуфло, бо на другий рік обсипався фундамент огорожі. А він мені і показує свій склад, де без води бетон вилущився геть! А тут цей заробітчанин і говорить, що в Німеччині немає цементу хорошого, кращого чи не дуже, а є цемент марки 500 чи іншої. От мабуть тому там і дороги стоять, що цемент марки 500 відповідає марці 500, а бітум в асфальт добавляють саме той, який передбачено технологією... :( :oops: :evil: В одному селі асфальт, який поклала наймана вірменська бригада ще на початку 70-х ще нормальний до цих пір! А от скільки ремонтів витримали дороги поза селом!!!! :roll:
omg1612
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