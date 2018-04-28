Перевантажені фури "вбивають" українські дороги -...

Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:29

Побачив в інтернеті фото з Ізраїля: після недавніх повеней, коли там навіть люди загинули, дорога висить над вимоїною! Пісок під нею вимило, а вона в повітрі висить і не падає! То хіба в Ізраїлі менша температура повітря? Чи у Фінляндії набагато більші морози? Але і там, і там дороги живуть відповідно до терміну експлуатації ! І там, і там немає ваг на дорогах! А в Ізраїлі буває ще й частенько танки катаються по асфальту і в спеку неможливу! І як вони можуть так експлуатувати дороги? До речі, бачив, як в пустелі по сірійському асфальту танчики їздили- і геть нічого асфальту! А в Італії фури влітку в жару серед білого дня!!! так шпарили по автостраді!!!! І їх ніхто не зупиняв, не заганяв на ваги! О,ще згадав! А як це в Німеччині є дороги без ремонту ще від Гітлера? А от у нас вважають, що можна вкрасти з дороги 30-40-50% матеріалу, бітум не тієї марки в асфальт всунути, зробити все як-небудь, порушуючи всі правила будівництва -і дорога буде стояти! P.S. Приїхав знайомий з роботи в Німеччині. Зустрілися ми з ним в будівельному магазині і я розказую власнику , що цемент той фуфло, бо на другий рік обсипався фундамент огорожі. А він мені і показує свій склад, де без води бетон вилущився геть! А тут цей заробітчанин і говорить, що в Німеччині немає цементу хорошого, кращого чи не дуже, а є цемент марки 500 чи іншої. От мабуть тому там і дороги стоять, що цемент марки 500 відповідає марці 500, а бітум в асфальт добавляють саме той, який передбачено технологією...В одному селі асфальт, який поклала наймана вірменська бригада ще на початку 70-х ще нормальний до цих пір! А от скільки ремонтів витримали дороги поза селом!!!!