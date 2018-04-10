Щоб отримати дозвіл на перетин кордону, потрібно буде заплатити.
Дивися повний текст За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 11:03
За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити.
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:04
началось..
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:15
Re: За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
виза, вид сбоку.
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:52
7 ойро с пятака и до 4 суток ожидания. Дякуемо. Что пока единоразово.
Востаннє редагувалось summacut в Сер 02 тра, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
В Европу через жony!
Додано: Сер 02 тра, 2018 11:52
интересно, это будет касаться таких товарищей, вроде меня с ..летней бизнес-визой? :) чай не бесплатно досталась..
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:06
Тада проклятые фейкометы даже сайт ЕС хакнули!
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:08
вот челноки то с блоками сигарет и водкой обрадуются! заработок с ходки уполовинится, придется на завод идти работать!
Додано: Сер 02 тра, 2018 12:08
вот челноки то с блоками сигарет и водкой обрадуются! заработок с ходки уполовинится, придется на завод идти работать!
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