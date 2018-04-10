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За в'їзд до Євросоюзу
доведеться платити

За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:03

За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити

Пропонуємо до обговорення:
Щоб отримати дозвіл на перетин кордону, потрібно буде заплатити.

Дивися повний текст За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:04

началось..
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:15

Re: За в'їзд до Євросоюзу доведеться платити

виза, вид сбоку.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:45

Отакои. Оцэвже остаточнэ прощавай?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:52

7 ойро с пятака и до 4 суток ожидания. Дякуемо. Что пока единоразово.
Востаннє редагувалось summacut в Сер 02 тра, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:52

интересно, это будет касаться таких товарищей, вроде меня с ..летней бизнес-визой? :) чай не бесплатно досталась..
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:58

Источник Комментарии)))
Послы куда??
Улыбают такие новости >.<
Zoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:06

  Zoy написав:Источник Комментарии)))
Послы куда??
Улыбают такие новости >.<

Тада проклятые фейкометы даже сайт ЕС хакнули!
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/04/25/european-travel-information-and-authorisation-system-etias-council-confirms-agreement-with-european-parliament/
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:08

вот челноки то с блоками сигарет и водкой обрадуются! заработок с ходки уполовинится, придется на завод идти работать!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:08

вот челноки то с блоками сигарет и водкой обрадуются! заработок с ходки уполовинится, придется на завод идти работать!
sequence
 
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